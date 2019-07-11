二檔步入旺季的業績飆股

【撰文／張文赫】

美中貿易戰緩是下半年重要的轉捩點，Q3全球景氣預估可以落底，加權指數、OTC站穩季線生命線，沒有理由看空，下半年台股回歸基本面，Q2產業淡季但6月營收逆勢創新高的二檔遊戲股值得留意，Q3暑假正式進入產業旺季。

鈊象6月營收新高7月再創高

鈊象(3293)繼5月營收創新高後，6月營收4.2億又大舉創下歷史新高，月增7.4％、年增68％，前5個月稅前EPS 10.61元，實在驚人。6/26股東會表示，去年開始針對旗下休閒遊戲導入AI行銷，推廣效益顯現下，今年在休閒遊戲占比持續提升下，全球休閒遊戲有2000億市場，目前鈊象在全球市佔率僅1％，未來發展空間非常大。海外市場今年仍以東南亞和大陸為主，以國內外比重來看目前是50：50，不過長期來看，仍看好海外比重有機會比台灣高，全年毛利率有望提升至90％以上，未來公司發展重心將著重在休閒遊戲。過去三年鈊象的eps分別為12.78、12.97、12.51元，連續三年EPS來到12元，毛利率大約在80∼85％，2016年股價最高來到322元，換算當時的本益比約25倍，今年Q1 EPS 4.54元，Q1毛利率已經來到91.2％，在Q2營收創新高下，獲利一定比Q1好，下半年又進入傳統旺季，7月營收預估會再創新高，今年全年EPS估18元，目前本益比約17倍，若以25倍計算，股價還有很大的想像空間，目前因今年以來漲了1倍，高檔震盪整理後再攻。 分享 facebook

分享 facebook