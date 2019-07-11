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年輕人怎麼了？這玩意有毒恐帶病 為何爭相違法偷養

居住正義？台中社宅用地遭標售的諷刺與矛盾

生技月將啟動生技股

2019-07-11 12:09萬寶週刊

【撰文／朱成志】

上期我寫的雙主流:「填息股及委屈股」方向不變，現在就是除息旺季，已經填息生技股包括五鼎(1733)、寶齡富錦(1760)、大學光(3218)、太醫(4126)、達爾膚(6523)、醫揚(6568)、生展(8279)等股，參閱附表。本刊也會連續每周從除息股精選出我認為比較好的，並且有填息機會的股票；生技委屈股更多在相對低檔區。

生技股相對低基期 少數走出多頭型態

7月生技月，全球性的亞洲生技展(Bio Asia)7/24∼28將在台北登場，Bio6月已在美國費城落幕，今年也將在台北舉行，每年此時生技股都有表現。

下半年還有三場台灣大型生技指標活動，除了7月的Bio Asia外，9、11月也將個別有生技展，下半年生技股將不容小覷。

美國的NBI生技指數走勢，其實和台股OTC生技指數非常相像，本期截稿日7/10，7/11除權息前開始大漲，近日創新高價232.5元的羅麗芬-KY(6666)吸引自營商在除權息前卡位介入286張，股性轉活潑，大江大跌，7/10跌破了400大關，都壓不住羅麗芬的大漲，接下來還有誰？我列出7/11∼25的除權息生技股如附表，值得重視。

相對強勢的生技股包括投信一路買超的中化生以及訊聯(1784)，此外，醫療材料的鐿鈦(4163)以及太醫營收也表現的非常傑出；還有生展(8279)雖然每天成交量很少，但是股價線型持續走多一路向上，生展是從生達(1720)切割出來，生達持股降到47%，生展主要做保健食品及通路，2017年11月天價198元，大ABC波下跌，去年10月82.4元才剎車。2017年EPS7.08元、去年5.8元的確是向下降，但是今年Q1就1.46元，全年估計可能會上看7.62元，股價從去年Q4見底之後，現在一路向上竄升，已經漲到145元附近，相當強勢。

原料藥+學名藥 PK三大醫美股

中化生(1762)採用生物醱酵技術開發一系列免疫抑制和抗真菌的原料藥，其製程中使用細胞株、動植物組織、生物轉化技術所使用的酵素、菌種等，經發酵以及純化製成原料藥。產品包括MMF、Tacrolimus、Caspofungin、EVE、RAPA，去年啟動製程再改造及增加部份設備提升產能，預計下半年到明年有機會慢慢顯現。

MMF目前在中化生的營收占比超過5成，美國市佔率40%，美國市場年需求約110噸，中化生每年供應約50噸，為全球法規市場最大供應商，主要競爭者為印度廠商，這種情況和展旺(4167)一樣。由於MMF上市較久，印度廠商殺價競爭，中化生已完成二代製程開發，學名藥客戶已向美國FDA遞交製程變更補充申請(PAS)，預計Q3獲得核准，最快Q4到明年Q1上市。

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Tacrolimus受惠日本政府推動學名藥，需求快速成長，也新增印度、美國等客戶，現有產能不夠，製程放大預計下半年完成。Caspofungin已有數家印度、歐洲公司上市，拉動需求向上，下半年新製成也將完成。EVE因製劑預計今年底、明年初陸續上市，美國、歐洲及印度客戶已經開始拉貨，製程擴充也將在今年底完成。公司Q1 EPS0.53元，5月自結0.18元，業外處分觀音廠的利益挹注，EPS貢獻逾2元，全年估EPS 3元，這波投信7月大買1200張，把股價由6月下旬26元拉到40.9元，7/24除息1.2元，中線看好但短線漲多了，整理有必要。

長期關注的學名藥股美時(1795)，從去年2月股價見底40.5元之後，已經漲了兩個大波段，今年3月衝到137.5元，但是經過4月的大回檔之後，5、6、7三個月K線目前都是紅K，股價又漲到120元附近，從月營收的角度來看，因為今年2月新藥在美國正式銷售，突然暴增到單月10.11億，月增71.3%、年增113%，接下來雖然又跌回6億以下，但是5月營收又竄升到6.79億，6月營收出來之後，我認為下半年想像空間越來越大。

三大醫美股也當紅，麗豐-KY(4137)前年業績谷底，EPS只有7.41元，但是去年就跳升一倍到15.4元，儘管成績這麼好，股價在2017年8月最低95.1元，創掛之後的新低，但是2018年7月最高飆到344.5元，看起來漲了2倍多，但是並沒有突破2 0 1 5 年的歷史新高價383元，去年Q4壓回之後，今年1∼4月已開設219 家店,，全年可以新增600 家店，2019年底加盟店將達到5000家店，比去年成長13%，今年重新恢復成長動能，Q1獲利每股賺4.77元，全年估計上看18.8元，會比去年成績更好，現在股價才在280元左右。

麗豐-KY大漲也會帶動大江(8436)比價，雖然大江是代工，但是近期走勢疲弱，傳出大陸客戶森米減肥產品遭檢舉虛假行銷，微信客戶下單也趨保守，Q2營收比法人估算少，因大陸市場營收佔大江8成以上，大江天價出現在去年8月的614元，大幅度回檔到去年10月最低327元，雖然一波反彈，但是今年3月又拉回到最低的374元，反彈仍站不穩500元以上，7月又跌到最低的396.5元，畢竟今年Q1就賺6.07元，從過去2年的獲利數字:前年eps 8.23元、去年17.79元，今年預估25∼28元，本益比下降，而有自有品牌的另外兩檔就重要了。

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醫美股加溫，就容易帶動羅麗芬-KY(6666)及保健股葡萄王(1707)這兩檔都在200元等級比價的生技股，目前看來，有中國市場的羅麗芬，7/8正式超越以台灣市場為主的葡萄王股價，參閱附表的兩檔股票對比表。

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【完整內容請見《萬寶週刊》1341期】

萬寶週刊

萬寶週刊由朱成志社長領軍，提供蔡明彰、黃清照、王榮旭等十多位分析師群最精闢的投資建議，是目前市場上賣的最好也是賣得最久的理財週刊；有20多年歷史，即將邁入2000期，是投資人永遠的理財導航。
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