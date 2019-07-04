宣德：靠爸大翻轉 5月營收年增率73.29％

【撰文／陳子榕】

宣德(5457)主要營收來源，包括Apple watch、AirPods和Type-C等，其中，Type-C受惠高速、快充的需求增加，今年在手機、筆電滲透率持續攀升，加上USB 3.2問世，預期也持續帶動Type-C連接器/線需求看增，擴產迎接商機。宣德受惠 Type-C 滲透率提升，出貨量漸放大，營收占比從過去個位數拉高到雙位數，公司除積極擴產因應，據悉今年也將推出防水利基型Type-C新品，衝刺業績獲利表現。此外，宣德在伺服器布局效益今年可望顯現，加上電動車應用隨母公司立訊打進國際大廠供應鏈，今年營運可望顯著升溫。

立訊預告第一季營運優於預期

宣德大股東立訊精密去年財報營運優於預期，今年無線藍芽耳機AirPods及汽車類產品持續成長，宣德在富爸爸營運持續看漲，無線充電及電動車連接器線等產品，可望轉單挹注持續受惠。

立訊公布2018年度財報，年營收人民幣357億元，稅後淨利27.27億元，每股稅後淨利0.66元。立訊在2012年透過香港聯滔電子入股宣德30.98％股權，成為該公司最大股東，近年來將部分訂單釋出予宣德供輸新血，讓宣德間接打入蘋果及特斯拉供應鏈，營收連續五年成長。

分享 facebook 宣德5月營收年增率73.29％

宣德自結5月營收6億3488萬6000元，和上個月的5億2723萬4000元相較，增加金額為1億765萬2000元，較上月增加20.41％，和107年同月的3億6636萬8000元相較，增加金額為2億6851萬8000元，較107年同月增加73.29％。

累計108年1-5月營收23億3866萬5000元，和107年同期的13億687萬2000元相較，增加金額為10億3179萬3000元，較107年同期增加78.95％。由於去年蘋果AirPods銷售量預估已達2500萬套，市場預估2019年第二代AirPods全球銷售可望達4000萬套以上，立訊去年已經拿下40％的市占率，今年市占率可望朝60％邁進，相關無線充電及快充連接器線釋出，宣德大受惠。

【完整內容請見《 萬寶週刊 》1340期】