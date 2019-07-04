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鐵路殺警案 制伏嫌犯的「義勇哥」是八軍團班長

台鐵票不貴為何還要逃票？ 員工道出基層辛酸

電競、遊戲機迎旺季 誰受益

2019-07-04 12:20萬寶週刊

【撰文／王榮旭】

股市有預測的功能，川習會前國際股市走高，川習會後結果超出市場預期，美中不但重新協商，川普還加碼放寬華為禁令，台股大盤跳空突破季線附近盤局，幾乎把5月跌點全補回來，再次逼近萬一， 5月外資大賣台股1446億元，6月回補410億元，7月持續回補，反觀上市融資5月初餘額1323億元，1個月後融資餘額降到1218億元，融資大減百億，但大盤已從5月底最低10227漲700點回5月初起跌點，換句話說，這波融資被軋空手，融券餘額從5月中最低32萬張大增20萬張到51萬張，週末將公佈上月美國就業報告，若有利FED月底降息預期，資金行情帶動大盤突破萬一機率大增，Q3走勢很有可能複製Q1，再次形成外資軋內資態勢，元月我看好50幾元的5G潛力股聯茂(6213)大漲翻倍到5月初最高112元，跌破很多人的眼鏡。

5G領先漲回5月高點

前期本欄分析川習會電子首選是：「5G提前商轉相關族群PA功率放大器、散熱模組、銅箔基板及ABF載板訂單能見度最高」，5G族群大部份與華為有供貨關係，這次5月股災若勇敢危機入市，獲利相當可觀，大盤這波最低10227出現在5/29，而5月底出刊1335期，我在本欄分析到：「這波電子回檔個股跌幅3-4成不在少數，其中不少是Q1大漲的5G概念股，如今股價壓低下來，不失為逢低佈局下半年的機會，如5G高頻材料聯茂⋯估全年EPS7-8元，這波從112元拉回最低跌到80元，本益比降回10倍附近，將對長線投資者有吸引力⋯，倘若川習會包裹華為談和，5G概念股將成反彈急先鋒」，果真華為禁令被鬆綁，5G也成最強主流，5月底聯茂拉回80元真的是好買點，最近漲到快120元，1個月大漲5成。

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微星、原相迎接旺季

7月除5G外，遊戲電競股旺季效應也值得期待，Nvidia及AMD均將在7月發表新晶片，顯卡族群微星(2377)、技嘉(2376)及顯卡散熱超眾(6230)、雙鴻(3324)業績增溫，微星是電競龍頭，顯卡庫存問題Q2結束，下半年營運樂觀，除新晶片上市，虛擬貨幣今年來大漲，加速消化舊卡，估今年EPS 7.5元，明年上看9.5元，相對顯卡族群其他股票本益比偏低，可攻可守。

【完整內容請見《萬寶週刊》1340期】

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萬寶週刊

萬寶週刊由朱成志社長領軍，提供蔡明彰、黃清照、王榮旭等十多位分析師群最精闢的投資建議，是目前市場上賣的最好也是賣得最久的理財週刊；有20多年歷史，即將邁入2000期，是投資人永遠的理財導航。

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