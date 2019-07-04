最低估的華為概念股

【撰文／黃清照】

今年智慧型手機的窄邊框及全螢幕成為主流帶動，COF面板模組需求大幅增加，產業整體產能遠小於需求，因此營運表現強勢，預估缺貨將延續到下半年，隨著川習會會後，川普允許美國企業對華為供貨，激勵台廠手機、基地台供應鏈股價走揚，其中看好COF封裝與TTDI的趨勢，COF基板供應商易華電(6552)周一受到激勵大漲，易華電今年Q1 EPS 1.27元，Q2估1.3∼1.5元，今年全年EPS估5.5∼6元，股價百元附近，同為華為COF基板供應商的頎邦(6147)相比，頎邦Q1 EPS1.5元，Q2估1.4∼1.7元，今年全年EPS估5.5∼6元，同樣EPS，頎邦股價不到70元，本益比不到十倍，頎邦和易華電相比股價相對委屈，還有上漲比價的機會。

分享 facebook

COF、TDDI今年供不應求

頎邦的手機品牌客戶包含APPLE與陸系客戶等，頎邦提供iPhoneXR的COF封裝業務、陸系客戶也是積極導入全面屏手機(COF封裝)，帶動頎邦2019年手機相關的營收佔比將超過TV應用，今年預估2019年手機相關業務營收占比將達 35％∼40％，TV相關業務則佔到35％左右，Non-驅動IC降到10％∼20％。

由於TDDI的方案可以幫系統廠客戶節省成本，帶動近年TDDI方案於手機面板的滲透率提升，今年ASP提升40％，今年TDDI的市場出貨量預估成長50％，而頎邦在TDDI的市占率約60％∼70％，將可同步受惠。

【完整內容請見《 萬寶週刊 》1340期】