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鐵路殺警案 制伏嫌犯的「義勇哥」是八軍團班長

台鐵票不貴為何還要逃票？ 員工道出基層辛酸

今年要參加強勢股的除息

2019-07-04 12:18萬寶週刊

【撰文／蔡明彰】

難道「不怕一萬，只怕萬一」是台股的魔咒，30年來只要台股來到1萬1千點即便有短暫的上檔衝刺空間，但最後結果皆是鎩羽而歸。

中美貿易戰戰休兵，但無論那個國家的製造業PMI數據都暗示成長正在萎縮，此乃全球股市心頭大患。

根據JPMorgan統計的全球製造業PMI指數，最新的6月份數據僅有49.4，不僅創下近7年新低，更是2014年後首次出現連續2個月跌落50以下緊縮區。統計全球30個製造業大國，其中18個國家的PMI已經跌落50榮枯線之下，超過半數，包括中國、日本、德、英、南韓等。僅美國、澳洲、巴西等還在擴張期。

股債雙漲的異象

在過去歷史經驗，當全球製造業PMI放緩下滑，全球債券殖利率下跌而債市上漲，但全球股市走跌。這次卻是股債雙漲，在歷史上罕見。全球股市與全球製造業PMI背離通常無法維持太久，因而台股投資人在1萬1千點應保有戒心。全球製造業PMI走緩表示景氣不好，全球債券殖利率下跌表示降息期待，所以全球股市上漲是資金作祟。

保單利率下滑

今年來保險業已3度降息，7月保單大降息，包括國泰、富邦、南山、中壽等9大壽險公司都宣布調降旗下利變型保單的宣告利率。這一波調降不僅台幣計價的利變保單，連美元、澳幣、人民幣利變保單也加入，範圍擴大。台灣很多民眾買利變保單當儲蓄，有美元保單年收益3％，但未來在全球降息風潮恐報酬減少，游資被趕進股市的高殖利率股票。

國巨熊市格局

今年操作高殖利率股票勿掉入陷阱，並不是以個股的絕對殖利率高低來選股，有些股票例如被動元件的國巨(2327)配息45元的殖利率高達16％，但奇怪股價自最低240.5元反彈14％(尚未滿足20％牛市定義)，即可能還處在熊市格局。熊市裡高殖利率股票充斥變數，16％誘人的殖利率看得到吃不到。今年我建議股價突破創波段新高，或接近上波高點而基本面強勁有機會改寫高價者，從這些線型佳者再去挑高殖利率個股，或許超過3％就不錯了。

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瑞昱創高

身為華為供應鏈網通晶片的瑞昱(2379)，Q1 EPS2.71元甚至比IC設計龍頭的聯發科(2454)的2.17元更高，但價位差了60元，全年估11元年增28％在今年景氣環境中顯得獨特，本益比21倍。瑞昱前波高點238.5元後來跌回186元，修正22％，如今已改寫波段高點。

【完整內容請見《萬寶週刊》1340期】

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萬寶週刊

萬寶週刊由朱成志社長領軍，提供蔡明彰、黃清照、王榮旭等十多位分析師群最精闢的投資建議，是目前市場上賣的最好也是賣得最久的理財週刊；有20多年歷史，即將邁入2000期，是投資人永遠的理財導航。

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