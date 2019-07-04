鬆綁華為 概念股能漲多久？

【撰文／邱敏寬】

下半年的第一個交易日，川普就送了一個大禮給投資人，不但對關稅問題鬆綁，更重要的事對華為重重舉起輕輕放下，當然川普個人反反覆覆，要說中美貿易戰就此結束，實在也是異想天開，但比過去的預期好太多的狀況，台股最後大漲164點，不但與季線拉開安全距離，離萬一只剩一百點的距離，雖然我不認為萬一可以輕騎過關，但季線也不容易跌破，就留給個股發揮。

華為概念股一枝獨秀

而短線上漲的重點其實就是華為概念股，華為概念股我一直提醒大家是兵分兩路，一個是手機一個是5G，對於手機的概念股，雖然股王大立光(3008)攻回季線，但是我只想提醒大家，雖然美國對華為的硬體略為鬆綁，但是華為手機面對最大的挑戰，不是缺乏硬體，因為最關鍵的核心華為有海思，就連AMOLED也是用京東方，其實華為手機真正的挑戰在軟不在硬，如果華為確定不能使用ANDROID系統，就算自家的系統再強，幾乎也沒有中國以外的市場，對銷量的影響絕對不小，所以我認為大家並不用去聚焦華為的手機概念股。

而跌深的公司，像是周一漲停板的聯詠(3034)與易華電(6552)，其實股價都是先超跌後，才會有報復性的反彈，聯詠的營收持續看好，下半年中國面板新產能也持續開出，所以昨天投信也回補，不過外資仍在持續賣超，到底外資看到了什麼，是大家要注意的重點。 分享 facebook

易華電之前在南茂(8150)逢高申報轉讓後，股價就出現大跌，但在跌深後似乎也出現反彈，昨天也漲停鎖死，不過這兩家公司就會定位在反彈，畢竟是跌深了，反彈到季線以前應該還有機會。所以如果真的要選COF概念股，我覺得通吃蘋果與華為訂單的頎邦(6147)其實更有機會，今年本業賺6元以上，本益比實在不高，站穩季線後，有機會朝之前的高點邁進。

京元電(2449)也是5G手機重要的封測供應商，所以今年也從16.9一度大漲到30元以上，只是本益比真的不低，越接近前波30.15的高點壓力更大。

華為5G才是重點

但與5G相關的華為概念股則絕對不能偏廢，尤其是而今年才是5G元年而已，還有很長的路要走。

其實華為基地台的首要受惠股是在中國，因為基地台相關的產品多希望在中國自己製作，所以最大的受惠者就是中國的滬士電子(002463)，股價從上周四開始已經連續三天漲停，如果加上周四的漲幅，四個交易日漲了40％，股價也過前波高檔，受益最大的當然是台灣的大股東楠梓電(2316)，不但持有滬士電的市值高達每股53元，光認列滬士電的獲利，一年就在2.5元左右，如果滬士電在持續大漲，我認為楠梓電也有跟進的機會。

不過像是華為的基地台散熱模組台廠就有一席之地，泰碩(3338)也是去年的傳奇，從去年20元不到，周二又一度創了67.7的波段新高，外資與投信雖然同步加碼，但是到底今年大概三元左右的獲利，還能漲多久呢，是要比較注意的。比價起來奇鋐(3017)離前波高點46.8就比較有段距離，而且第二季營收大幅跳升，昨天也漲停鎖死，投信法人也開始加碼，似乎更有機會。

銅箔基板強勢指標

銅箔基板就是基地台的強勢指標，聯茂(6213)、台燿(6274)已經領銜創了新高，聯茂更從去年36.5元的股價漲到昨天最高118.5，整整漲了兩倍，就是在高頻基板的需求，今年有法人估到8元以上，是獲利大成長的指標。有趣的是投信鎖定聯茂，外資則鎖定台燿，但兩者的今年獲利其實差不多，如果聯袂創高就是出現良性比價，所以我們看到一樣銅箔基板的台光電(2383)，也出現比價向上的機會，不過我提醒大家，台光電的重點不是基地台的高頻基板，而是5G的手機板，特別是重回蘋果懷抱後，今年獲利跟台燿、聯茂一樣都有機會賺8元，股價略為落後也有機會往上比價。

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【完整內容請見《 萬寶週刊 》1340期】