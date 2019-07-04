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台鐵票不貴為何還要逃票？ 員工道出基層辛酸

雙主流：填息股及委屈股 華為供應鏈那些能成為復仇者聯盟？

2019-07-04 12:11萬寶週刊

【撰文／朱成志】

台積電今年先貼息，但川習會後7/1也一天填息了，半導體相關股一掃怨氣大反彈；上期推薦的IC設計股宏觀除息前漲，7/1也一天「盤中填息」；先有宏捷科(8086)填息示範，讓穩懋(3105)不但一天填息5元，還跳空漲停板。

當川習會讓貿易戰暫休兵，國際熱錢5月賣過頭，6月小回流，台幣原本貶7角到31.66，如今7月初已又升到31大關，台股的高股息殖利率又將吸引外資卡位，7月除息行情加熱。但日韓面板及半導體上游材料的封殺戰又開始，美國對越南、台灣鋼品銷美要課稅，台積電又丟了Nvidia 7奈米繪圖晶片訂單，台股震幅大，11000點並不易站穩。

華為解禁V.S台積電被三星搶單七奈米

G20川習會之前，美國科技業已找到合法繞過華為禁令途徑，美光6/25證實已恢復賣晶片給華為而連續6/26∼7/1都大漲，英特爾、高通也傳出開始提供華為零組件。原本市場擔憂華為因零組件供應不順、導致出貨受阻的疑慮大減，川普的讓步更強化供應鏈的反撲，大立光、穩懋等台灣供應鏈後續出貨也將加溫，nVidia主要是2015年7月由19美元，三年多漲到2018年10月292美元天價，那一波最強，去年Q4腰斬大跌，自此AMD超微崛起，今年至7/2，參考附表，AMD漲近七成，大幅領先nVidia才21.5%，黃仁勳以前一直緊跟著張忠謀，如今張董退休，黃被三星低價搶單，但台積電主要有七大客戶加持，包括蘋果A12核心處理器、高通(Qualcomm)Snapdragon855、海思(華為)的麒麟980、賽靈思 (Xilinx) 的聖母峰(Eve rest)可程式邏輯晶H、AMD的 「Rome」的伺服器處理晶片和「Vega 20」繪圖晶片，以及大陸寒武紀的AI晶片，和比特大陸七奈米比特幣挖礦運算ASIC，近來比特幣報價一度衝到逼近13000美元，又立即殺破萬元，大起大落不穩定，估計挖礦ASIC訂單有限，其他都很穩。

費半指數在G20前就彈升，大立光執行長林恩平也透露因為新機種較多，7月營收會比6月好，目前產能處於滿載，若華為恢復出貨動能，將為大立光業績再加分，因此7/1跳空漲停，附表列出之前因為是華為供應鏈而受累下跌，但現在氣氛轉變，這些個股也開始復活，大立光卻在3900~4300元震盪。

華為基地台相關產品多在中國製作，所以最大的受惠者就是中國的滬士電子(002463)，四個交易日漲了40%，受益最大的當然是台灣的大股東楠梓電(2316)，不但持有滬士電的市值高達每股53元，光認列子公司滬士電的獲利，一年就在2.5元左右，楠梓電4月由26.45元跌到5月低點20元，現又彈回24∼25元高姿態，今年每股至少賺2.5元，仍很便宜。

銅箔基板投信鎖定聯茂(6213)創新高天價122元，外資則鎖定台燿(6274)創天價133.5元，但兩者的今年獲利其實差不多，都8元上下。台光電(2383)的重點是5G手機板，特別是重回蘋果懷抱後，今年獲利賺7元，也漲到104.5元，三檔都在高檔，但高階銅箔基板騰輝電子-KY(6672)Q2 EPS估1.5元，比Q1的1.08元大成長，現在不到80元的低檔區，太便宜。軟板的銅箔基板過去都是日商的天下，國內有兩家公司，一個是針對天線板的台虹(8039)，在MPI材質的應用下，主攻天線板的5G應用，另一個是低階的亞電(4939)，有機會跟漲。

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PA全球三強AVAGO、SKYWORK、QORVO各擁一片天，AVAGO的代工廠就是穩懋(3105)，SKYWORK的代工廠是宏捷科(8086)，PA需求爆發，上游全新(2455)也受益。但現在華為轉移到其他小廠下單，間接宏捷科得益。

【完整內容請見《萬寶週刊》1340期】

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萬寶週刊由朱成志社長領軍，提供蔡明彰、黃清照、王榮旭等十多位分析師群最精闢的投資建議，是目前市場上賣的最好也是賣得最久的理財週刊；有20多年歷史，即將邁入2000期，是投資人永遠的理財導航。

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