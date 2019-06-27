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G20看科技戰眉角 美國打華為碰到超強反擊力

2019-06-27 11:41萬寶週刊

【撰文／朱成志】

川普從打中興到打華為，這不是貿易戰，主軸是科技戰。去年12月扣押華為副董事長孟晚舟後，狠招盡出：「不准賣5G通信設備、不准買美國晶片、不准用Android、不准參與WiFi及藍牙等國際組織」，可謂趕盡殺絕，台商在中國生產有了銷美的關稅問題，但移回台灣或其他地區卻可接到美國的轉單，有好有壞，全球分成二大陣營，台灣是供應鏈，兩邊都要卡位。

美國打華為也會碰到超強反擊力

今明二年按任正非說法，華為將會大衰退300億美元，但有中國市場支持，華為絕對打不垮，甚至反擊力超強。中方公布反制裁的「不可靠實體清單」，首當其衝就是高通和Google。蘋果iOS操作系統占比15％，其餘大多數手機均採Android，三星占全球約22％，華為占10.5％。中國品牌合計華為、小米、OPPO等超過了40％，若改用「鴻蒙」操作系統，就打破原本由Google的獨占，所以Google近來股價不好，麻煩才開始，全球未來一定是兩種規格。

一些國際科技組織如WiFi及藍牙等，在美國政府壓力下，把華為除名，但也不過三天，又紛紛取消，美中的角力並不是一切美國說了算。所謂「得5G者得天下」，關鍵就在於萬物聯網(IoT)，這將形成前所未有的產業需求及升級。中國提前6/6發出四張5G商用牌照，就是加速推動2016年公布《國家十三五規劃》，目標之一是智慧城市及萬物聯結(車輛、紅綠燈等)，對網絡的速度及可靠性要求極高，5G可成為智慧城市的數碼高速公路，中國為了拼速度，也下單給了台灣。

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中國5G想藉由一帶一路，走向亞非歐，華為被美國封殺， 照樣爭取到許多新訂單，所以主流股一定在5G相關股，之前分析第一步5G基地台股看好，5G銅箔基板材料股已先熱身，如台燿(6274)、聯茂(6213)、台光電(2383)、騰耀電子-KY(6672)；原本iPhone供應鏈Q3開始備料出貨也會轉好，5G也推動了散熱股，記憶體也會增溫，下半年DRAM、NandFlash將會結束之前近一年的大跌，基本上，「下半年會比上半年好」就是選股重點，我認為符合標準包括以下：美國政府對華為祭出禁令，而華為除了反告美國違憲外，要求美國營運商Verizon為230多個專利支付許可費，總計金額超過10億美元。根據美國財經媒體《CNBC》報導，華為擁有最多5G「標準關鍵專利」(Standard Essential Patents，SEP)高達1554項，比其他競爭對手諾基亞、三星還多，美國主要電信商向其他供應商購買的產品，其中就可能就含有華為專利技術，專利戰打下去，川普也要付出代價。中國4G基地台是美國的10倍，手機總量及移動支付高度普及，美國如果逼NOKIA及ERICSSON搬移中國，那損失的是這二家公司，中國5G成長力更大，但是台灣做供應鏈，未來一定兩種系統都要卡位。

【完整內容請見《萬寶週刊》1339期】

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萬寶週刊

萬寶週刊由朱成志社長領軍，提供蔡明彰、黃清照、王榮旭等十多位分析師群最精闢的投資建議，是目前市場上賣的最好也是賣得最久的理財週刊；有20多年歷史，即將邁入2000期，是投資人永遠的理財導航。
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