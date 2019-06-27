MOSFET股Q3旺 杰力5月營收創新高

【撰文／黃清照】

本周經濟大事就是G20高峰會急將登場，多空態度謹慎觀望，美股部分三大指數小漲小跌，而台股站上季線後，短線過熱，指數難以跟上美股創新高的腳步，不過指數表現仍強，短線雖跌破5日均線，但下方仍有季線及跳空缺口支撐，且月線目前扣在低檔區，月線上彎也將成為日後支撐力道，台股短線可能在10850~10550間區間震盪，G20前難有表態。觀察個股的部分，近來台股族群個字活潑輪動，漲一天跌三天，投資人在此選股要有耐心，切勿追高。而台股除息狀況表現也不差，台股電子股指標IC設計在股王信驊快速填息下，整個IC設計個股也開始向上攻堅，矽力連漲5天突破年線，創下10月以來的新高，突破今年來的高點。IC設計當中的MOSFET族群表現也不甘示弱，電子業即將進入第三季旺季，今年上半年受到中美關係緊張，加上傳統電子淡季因素，不過，隨著Q2去庫存化也將告一段落，MOSFET市況預期也將回溫。MOSFET最主要的問題還是在供給面，目前，8吋矽晶圓預估到2020年市場都將呈現供不應求，雖大陸如中芯/德科碼等新建8吋晶圓代工產能，但苦於8吋矽晶圓供給吃緊而產出有限，且國際MOSFET廠商也將產能重心移往車用電子，聚焦高階MOSFET，此趨勢也有利於台廠受惠程度放大。台廠MOSFET主要以大中(6435)、杰力(5299)、富鼎(8261)、尼克森(3317)為主。

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在本月初我就提醒過投資朋友，5月營收創新高個股其中一檔杰力，杰力便是MOSFET股之一，大股東為華碩(2357)，佔股約兩成。杰力主要產品包括功率元件、電源管理IC，憑藉這兩項優勢，公司發展出整合型電源管理IC，而杰力目前終端產品已NB為主，但也持續開拓其他消費性電子產品領域，去年中國小米掃地機器人大賣特賣，其中的低壓功率元件就是由杰力所提供。

【完整內容請見《 萬寶週刊 》1339期】