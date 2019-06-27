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空服工會四訴求讓步 專家分析長榮若不妥協的風險

檢仔聊齋：升官文化下，荒腔走板的檢警關係

資金派對行情看上誰？

2019-06-27 11:20萬寶週刊

【撰文／蔡明彰】

匯率為所有金融市場的領先指標，尤其占全球貨幣60％的美元走勢更攸關民眾財富消長。6月19日FED利率決策會議首度鬆口未來可能降息，美元指數失守97點跌破季線支撐，並形成月、季線死亡交叉，進一步測試年線96.3點。

3個月資金派對

原本去年以來一路走強的美元立即反轉，非美貨幣全面翻揚，台幣升值來到31元價位。6月20日台北及元太外匯經紀公司總成交量爆增至26.66億美元，創8年半新高。量是價的先行指標，國際熱錢湧入台灣，未來3個月台股將爆發資金行情。為何3個月將發動資金行情？在FED主席鮑威爾暗示降息後，高盛分析師現在預測FED將在7月及9月降息，從現在到9月17∼18日的FOMC就是3個月時間。照理台灣的資金浮濫未必有降息條件，但美元降息致使與台幣之間利差變動太大，央行可能被迫於Q3理監事會跟進降息，當然造就台股資金行情。

複製2011年模式

回顧上次台幣匯市鉅量是2011年2月22日的26.85億美元，當時背景美國實施第二輪QE，實施時間在2010年11月底到2011年6月，規模6000億美元，主要用於購買財政部發行的長期債，平均每個月購買金額750億美元。連同2009年3月到2010年3月的第一輪QE，規模高達1.725元美元，QE寬鬆資金外溢到新興市場，國際熱錢湧入台灣，2011年2月22日匯市爆鉅量後，台幣從30元持續大舉升值到5月最高28.47元，又升幅達5％，記住28.47元是金融海嘯後美國救市祭出QE利器的台幣走強最高價位。

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歷史回顧

當時台股怎麼反應台幣大幅升值的熱錢效應？似乎台股已提早反應了，在2011年2月22日爆匯市鉅量前，台幣早在2010年5月32.38元啟動再一波升值，所以台股的資金行情早就開派對了，2010年5月加權指數最低7032點，來到2011年2月匯市出鉅量漲到最高9220點，大約9個月時間台股資金行情大漲2188點或漲幅31％。可是當時台灣基本面不好，有資金沒景氣，金融海嘯後出口衰退，又國際油價於2011∼2012年飆至114美元，2012年3月總統大選前國內油價凍漲，選後油電雙漲，Q2 GDP負成長0.18％，通膨急升，台股反應資金行情後回歸景氣低迷實況，台股打回原形於2012年12月跌到6609點。從2011年最高9220點起跌，總計大跌2611點或跌幅28％，算是近10年跌幅第二大(第一大是2008年金融海嘯的60％)。那次台股跌最可怕是當時股王宏達電(2498)，從2011年4月天價1300元落入大災難，全球智慧手機競爭後來不敵三星、中國品牌，現在只剩40元不到。

大炒原物料

既然有最慘的宏達電，就有當年最亮眼的股票。當時全球資金洪水猛獸炒最兇的是原油、黃金，2011∼2012年中東地緣政治動盪不安，包括阿拉伯之春的突尼西亞、利比亞、敘利亞局勢混亂，伊朗在荷姆茲海峽軍演威脅封鎖波斯灣石油運輸，國際油價熱炒站上每桶100美元，同時黃金亦改寫歷史最高每盎斯1920美元紀錄。其他大宗物資，黃小玉、棉花、基本金屬都一起狂歡大漲。結論，那次炒最兇是原物料。

於是台股最火紅就是對抗通膨概念股，塑化指標台塑化(6505)從2010年8月低點71元漲到2011年7月高點112元，波段大漲58％，對一檔大型股算是很大漲幅了。對比台積電(2330)同一期間從58.4元漲到78.2元，波段漲幅34％，台塑化績效打敗台積電。因為當時資金焦點放在原油為首的原物料，反而智慧手機需求平淡不利台積電。

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【完整內容請見《萬寶週刊》1339期】

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萬寶週刊

萬寶週刊由朱成志社長領軍，提供蔡明彰、黃清照、王榮旭等十多位分析師群最精闢的投資建議，是目前市場上賣的最好也是賣得最久的理財週刊；有20多年歷史，即將邁入2000期，是投資人永遠的理財導航。
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