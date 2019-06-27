智易 受惠5G釋照加速

【撰文／陳子榕】

大陸電信營運商在5G牌照發放後已陸續開標，台灣也加速5G執照的釋出進程，首波5G頻譜競標遊戲規則日前出爐，主流頻譜3.5GHz單一業者得標上限敲定100MHz，9月將受理業者申請、參與競標，期待12月9日正式啟動5G競標拍賣，2020年1月5G執照可望發放。

美國總統川普(Donald Trump)和聯邦通信委員會主席Ajit Pai也宣布，計劃於2019年12月10日舉行5G頻譜拍賣，開放無線營運商部署5G及商用化，這是美國史上最大頻譜拍賣，並為「5G Fast Plan」策略的一部分，也是5G相關設備商相當重要的商機。

此次美中貿易戰下，據2018年9月輸美商品2000億美元商品，除部分消費性網通外，其餘網通產品皆在課徵範圍內，當關稅稅率提高到25％，對網通類股產生不利衝擊；不過自2018年第三季起，國內所有網通廠皆對美中貿易戰衝擊進行產能移轉計畫，實際所受衝擊有限。

分享 facebook 智易下半年營運可望優於上半年

智易5月營收26.87億元，月減6％、年增7.7％，仍創同期新高，累計前5個月營收145.58億元、年增55％。但是隨著電信客戶拉貨力道可能暫時趨緩，推估第二季營收可能轉為平緩，下半年在歐美地區業務加溫帶動下，營收可望再攻。 其中，IAD整合接取設備產品除了既有歐系客戶之外，下半年有機會新增北美地區電信客戶；另外，因應4K影像應用擴大，高規格機上盒產品也可望啟動一波換機需求。

【完整內容請見《 萬寶週刊 》1339期】