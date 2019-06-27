5G強強滾 誰是大贏家？

【撰文／王榮旭】

川習會即將登場，美中存在重大分歧，難有一次性的重大突破，這次重點應該是在重􄎮協商，川普若願意暫停對3000億美元商品加徵關稅，對股市來說就是利多，電子對貿易戰反應敏感，台積電除息後貼息，意味大環境確實不佳，此時電子選股需挑Q3有旺季效應的股票，5G提前商轉相關族群PA功率放大器、散熱模組、銅箔基板及ABF載板訂單能見度最高，是電子股首選，PA二線股宏捷科(8086)挾VCSEL客戶增加，也搶進三星手機供應鏈，業績動能逐漸轉強，股價創近一年新高，PA龍頭穩懋(3105)下週一7/1除息，暫時被壓抑。

分享 facebook 穩懋通吃PA大餅

射頻是無線通訊及5G應用重要關鍵，功率放大器用在前端射頻放大手機訊號，現在使用的4G手機PA晶片約5∼7顆，5G手機內的PA則將多達16顆，這對全球最大PA製造商穩懋是大利多，射頻晶片大廠博通本月向美國證交會提出的報告指出，已與蘋果簽定2年工作協議，將獨家提供iphone、ipad及Applewatch特定射頻前端元件和模組，換句話說，博通獨拿蘋果大單，穩懋是博通唯一代工製造廠，受惠程度最高，成5G iphone大贏家，穩懋同時也成非蘋陣營供應商，因為美國封鎖中國企業，原本向美國提貨，轉向與穩懋合作更加穩定，估今年EPS 6∼7元，明年EPS上看10∼11元，投信本月大買5500多張，手筆之大，近兩年罕見，後勢值得追蹤。

雙鴻業績6月拉升

散熱模組業績6月可望提前拉升，中國6/6發放5G牌照，預計10月商轉，5G零組件拉貨潮提前近半年，原本Q3旺季更有看頭，散熱股王超眾(6230)6月拉會動能提升，傳出光接日本電產季有客戶就足以忙翻，啟動擴產，股價已逼近4月高點，若再創高價，散熱族群將掀比價效應，雙鴻(3324)估計今年EPS 9∼10元與超眾相當，股價差約30元，雙鴻補漲空間不小，大客戶三星新機Note 10即將上市，身為三星最大散熱模組供應商受惠程度最高。

【完整內容請見《 萬寶週刊 》1339期】