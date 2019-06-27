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空服工會四訴求讓步 專家分析長榮若不妥協的風險

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無線藍芽耳機的秘密飆股

2019-06-27 10:52萬寶週刊

【撰文／邱敏寬】

如果問今年的電子業明星產品是什麼，我想真無線藍芽耳機一定會雀屏中選，根據拓墣產業研究院最新報告指出，今年TWS藍牙耳機出貨量高達7,800萬套，較去年大幅成長五成以上，明年在各大品牌都陸續推出產品下，出貨量將上看1.1億套，堪稱是這兩年成長最快的電子產品。

去年興能高 泰詠是指標

每次明星級電子產品出爐，總是會伴隨新的飆股，當然這次也不例外，去年的興能高(6558)，就是生產藍芽耳機的電池，股價從掛牌後一路大漲，漲了一倍以上，堪稱是去年的飆股代表，此外幫大客戶shure作耳機的smt打線，也因為無線耳機大量出貨，而讓營收跟獲利開始三級跳，擠身無線藍芽耳機概念股，股價在去年下半年也大漲一倍。

Airpods始作俑者

這波無線藍芽耳機的始作俑者當然非蘋果的Airpods莫屬了，目前是占率更高達5成以上，而蘋果一向依靠台股供應鏈，所以當然台灣受惠者不少，不過大家都知道比起iphone來比較，耳機的供應鏈規模就少了非常多，首先在代工上，主要區分為立訊與英業達兩大組裝業，不過兩家營收的規模都很大，airpod的組裝營收杯水車薪，所以不是首要的受益股。

而立訊入股國內的宣德(5457)與美律(2439)，讓這兩家公司都有想像空間，可惜宣德營收與獲利總是不見起色，而股價卻維持在70元附近，本益比實在偏高。美律的狀況就很多了，去年雖然獲利衰退但還是賺一個股本以上，今年第一季2.07元，比起去年第一季還虧損大幅好轉，第二季營收持續上揚，預料又會比去年第二季大幅成長，今年有機會賺到15元，其實本益比還不高，如果第二季獲利能有三元的話，還有向上的空間。

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而之前透過多半透過美律出貨的康控-KY(4943)，在美律宣布要調高自製率後，原本股價受很大的影響，但今年宣布已經自己打入蘋果供應鏈，連最新的Airpods都開始出貨，在不透過美律出貨後，毛利率可望提升，上期萬寶周刊的一周投資錦囊也介紹給大家，股價果然平第一聲雷成為近期的飆股，應該還有後勢可期。

至於也有人提過新日興(3376)也是Airpods概念股，很多人都很納悶，耳機哪裡有軸承，原來是Airpods的包裝有用到，雖然周邊但總是有用到，不過營收貢獻太小，就只能說聊勝於無。

鈺太、加高mems麥克風父子檔

至於無線藍芽耳機有一塊領域大家比較忽略就是mems麥克風，畢竟mems麥克風是集合光機電多重的學問在裡面，所以能作的廠商本來就不多，幾乎都是國際大廠的天下，直到鈺太(6679)這家公司順利切入mems麥克風的領域，而且先從NB市場攻城掠地，在取得一席之地後，也準備往mems麥克風開始挺進，我們看到掛牌後本來股價向洩了氣的皮球，幾乎完全沒有蜜月行情，但近來法人頻頻買進，股價已經光復掛牌價，頗有補度蜜月的氣勢。

而大股東加高(8182)不但也因此母以子貴，更重要的是本來就是鈺太mems麥克風的組裝廠，所以鈺太接到更多的訂單，也就是加高的營收增加，再加上石英元件在5G將大幅使用，本業獲利可望持續增加，第一季就賺了0.29元，比去年第一季還成長四倍，今年獲利有機會挑戰兩元，本益比超低，股價更嚴重落後淨值26.55，大股東日本大真空又持有50％的股權，籌碼面十分集中，可能是無線藍芽耳機的黑馬。

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【完整內容請見《萬寶週刊》1339期】

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萬寶週刊

萬寶週刊由朱成志社長領軍，提供蔡明彰、黃清照、王榮旭等十多位分析師群最精闢的投資建議，是目前市場上賣的最好也是賣得最久的理財週刊；有20多年歷史，即將邁入2000期，是投資人永遠的理財導航。
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