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G20川習會再戰11000？

2019-06-20 13:41萬寶週刊

【撰文／朱成志】

5/31川普啟動了美墨關稅戰，美股大跌全球受影響，但是他玩了9天，6/8突然宣布達成協議，又造成美股大漲。這協議和3月美墨協議一模一樣。川普為選票，耍了墨西哥，他是「選票優先」，不是「美國優先」，6/18他又發出G20川習會的歡樂急轉彎，是同樣的模式嗎？

G20峰迴路轉 兩強對立的川習會

6月，川普及幕僚多次恐嚇中國必須在G20進行川習會，否則立即拉升關稅，狠話一大堆，中國都沒有特別回應。去年川普退出歐巴馬和伊朗花了20個月達成的核子協議，鬧到快要打仗，6/14習近平卻到中東見了伊朗總統羅哈尼，而當天波斯灣兩艘油輪被攻擊，美方說是伊朗的水雷，俄方說是美國的無人機炸彈，反正鬧到現在也不知道怎麼回事，時間實在是太湊巧。同時，大陸商務部6/14調升美進口鋼管反傾銷稅率約10倍，印度也傳從下週起，對 29 項美國進口農產商品如杏仁、胡桃、蘋果等加稅，中印二國的反擊都瞄準美國農產品，因為中西部農業地區就是川普的大票倉。6/20習近平將出訪金正恩，是14年來首位去北韓的中國領導人。川普急了，立即撥熱線！當市場都對川習會不抱期望，突然6/18川普正式展開競選活動的第一天，早晨9：39他又發推特說和習近平打了電話，双方會在G20之後，延伸開川習會，双方團隊先開始進行協商，這個歡樂急轉彎立刻造成美股大漲，尤其之前重挫的費半指數6/18大漲4.3％。中方央視新聞表示習近平「應邀通話」，暗示川普主動，無論如何，國際盤因此大好。歐洲央行ECB總裁德拉吉在6/18表示，若通膨未見起色，可能會降息擴大寬鬆，歐股當日也大漲2％以上。川普酸ECB，但又罵FED該降息。

7月底聯準會降息的機率達87.5％，9月「再次降息」的機率為70％，預期心理造成美股原本就獨強，加上這次利多大漲，道瓊離4月高點26696點很近，只差不到200點了，但「華為供應鏈」的半導體股仍偏弱，美股現在如麥當勞、Walmart、NIKE...等內需股比電子股強，科技股的FAANG不如以往那麼強，只有微軟市值突破1兆美元，創135.24美元歷史新高，那是因為轉入雲端服務成功。台股靠了川習會利多，才突破所有均線漲到10775點，鴻海(2317)由70.1元漲到77.2元；大立光(3008)由3225元漲到4000大關，OTC指數重回年線，加權指數又將上攻11000點大關。

川普啟動選舉 國際風險升高

川普6/18正式展開競選連任先推文警告：「如果未能連任，美國將面臨大規模股市崩盤」。他已多次發表類似言論，早就在總統就職日當天，就已向聯邦選舉委員會遞交「競選連任信」，不擇手段拚連任，貿易戰反而是他的催票機。川普太關心美股了，全球現在美股最強，預期降息會先漲，真的降息可能會跌。但川普最新民調落後五位民主黨總統參選人，前副總統拜登在川普第一場佛州造勢的民調都贏9%，川普不得不向習近平讓步，「美墨模式」不無可能。

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博通(AVGO)執行長Hock Tan 2017 年時去白宮，和川普一起宣布將新加坡總部搬回美國，結果2018年川普以國安為由，反而阻止了博通以1170億美元收購高通(QCOM) ，去年博通的華為營收約9億美元，川普打華為，那管博通死活。高通自高點回跌16.5％，但今年至今仍大漲26.4％；賽靈思Xilinx最強，今年已大漲31.2％，這是AIOT最需要的晶片，參考附表，原本前4個月大漲，都在5月被川普的貿易戰整慘了，現在高通、英特爾與Xilinx等正默默展開遊說，敦促美國政府放寬華為的禁令，認為不涉及國家安全，不該被列入禁令範圍，美企正在給川普施壓。

包括製造臉部辨識傳感器、收發器和其他電信通訊網路組件的 Finisar(FNSR)及記憶體美光(MU)，被影響的公司很多，Qorvo、Cree、Western Digital(WDC)Skyworks、Maxlinear、Inphi、Lumentum、NeoPhotonics，這些科技股紛紛下修當季財測，支持川普的科技業很少。

【完整內容請見《萬寶週刊》1338期】

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萬寶週刊

萬寶週刊由朱成志社長領軍，提供蔡明彰、黃清照、王榮旭等十多位分析師群最精闢的投資建議，是目前市場上賣的最好也是賣得最久的理財週刊；有20多年歷史，即將邁入2000期，是投資人永遠的理財導航。

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