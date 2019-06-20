神盾 受惠三星訂單

【撰文／陳子榕】

三星被市場視為此波華為風暴下的受惠者，三星不僅在不同價格帶都有可填補華為新機缺口的機種，海外市場部分，三星耕耘已久的歐洲、南美洲市場，市占也可望因此提升。三星下半年旗艦機Galaxy Note10，外傳將在8月上旬發表，並很快在全球開賣，目前Note 10傳言有標準版與Note10 Pro二款機種。

往年Note系列在第4季會遇到非蘋勁敵為華為Mate系列，但Mate系列近來傳出可能採用非Android作業系統，在海外市場拓展上，可能面臨應用程式不足問題，也加大Note 10的市場空間。

由於三星偏好採用自家集團及韓系供應商，台廠打進韓系供應鏈的廠商不多，大多為散熱族群、指紋辨識廠商，三星近期對首季上市的S10，以及平價款A系列機種增加下單，擴大對神盾(6462)拉貨，備貨期達四個月，神盾可說是這波美中貿易戰下少數受惠的個股。

5月合併營收寫下歷史單月次高水準

神盾5月合併營收6.77億元、月增8.67％，寫下歷史單月次高水準，相較2018年同期成長33.4％，累計前五月營收為26.93億元、年增幅為3.02％，則是寫下歷史同期新高成績。神盾受惠於大客戶三星在A系列導入光學指紋辨識方案，帶動業績出現明顯成長。

分享 facebook 下半年切入Vivo、華為供應商

市場傳出神盾將出貨給售價人民幣2000人民幣元以下的Vivo中階機型之屏下指紋，估計Q3出貨量為250∼350萬個，約佔Vivo今年屏下指紋手機出貨量7∼12%，若神盾出貨順利，後續可能將取得更多Vivo訂單。另外，市場還傳出神盾可能擊敗兆易創新/思立微，成為華為2019Q4新機的第二屏下指紋供應商，預期華為在2019年Q4新機屏下指紋IC設計供貨商分別是匯頂、神盾與兆易創新/思立微。

【完整內容請見《 萬寶週刊 》1338期】