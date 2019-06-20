5G拉貨潮引爆 聯茂挑戰前高

【撰文／王榮旭】

下週G20即將登場，川習終於敲定月底會晤，時間緊迫，月底美、中達成貿易協議的可能性不高，但有談總比沒談好，最近觀察國際股市利空不跌，利多就漲，股市正往多方發展，美股除費半較弱，19日道瓊站在2萬6千點以上，再漲不到300點就能再創新高，標普攻過2900點，再漲1∼2％就過前高2954，那指也逼近8000大關了，距離前高8176不遠，中國上證指數在2900附近橫盤1個半月，可能有政府護盤，利空跌不下去，利多就有機會突破盤局，經歷「反送中」運動的港股震盪個兩三天也回穩，大利空也未破底，台、韓股走勢雷同月線以下有撐，本週FED例會聲明發布前，歐洲央行已提前預告寬鬆貨幣，估計FED這次不會降息，但很可能為下月降息埋下伏筆，將引發全球央行跟進降息的預期，對股市有利，5月來市場情緒過度悲觀，Q3恐將重演Q1大漲軋空手的行情。

穩懋成5G大贏家

大盤帶量攻上季線，個股輪流上漲，即便業績無起色的被動元件、矽晶圓、二極體及比特幣族群，最近受題材面激勵，也出現難得的急漲，不過我最看好的但電子正規軍還是5G族群，我看好聯茂(6213)、雙鴻(3324)、欣興(3037)6月初快速拉高後，橫向高姿態整理，隨時再攻，華為事件加速5G商轉，中國工信部6月初已核發5G牌照，比原定年底釋照提早數月，5G供應鏈拉貨潮也提前引爆，5G基地台需設置大量基地台數量超過4G，帶動5G高頻材料、散熱模組、ABF載板需求，原本這些零組件近年也受惠伺服器發展，拉貨動能越來強，聯茂各式高頻材料已切入不少電信設備供應鏈中，估計今年EPS 8元，明年EPS上看9∼10元，另外，不僅5G基地台，5G手機對PA功率放大器用量達16顆，比過去4G用量5∼7顆呈現倍增的情況，全球最大PA製造代工廠穩懋(3105)受惠程度最大。 分享 facebook

【完整內容請見《 萬寶週刊 》1338期】