親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
Money錢
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代
財報快訊

男孩揭韓的國王新衣 唐湘龍：年輕支持者消失原因在此

中美晶業內業外皆美

2019-06-20 11:39萬寶週刊

【撰文／黃清照】

本周矽晶圓的股票都表現得十分突出，主因就是漢磊控(3707)接到華為基地台的訂單，週一股價就漲停鎖死，周二股價持續開高，也把矽晶圓的股價帶了上來，不管是合晶(6182)、環球晶(6488)或是台勝科(3532)都表現得十分亮眼，但如果以股價基期來看，我認為中美晶(5483)是最低估的公司。

太陽能負擔減輕 今明兩年獲利跳升

過去中美晶太陽能業務最大虧損來源為共有兩大部分，第一個是太陽能電廠投資，第二個是矽料採購合約，但經過連續幾年的打消後，目前太陽能場的損失就算全部打完，大概也只有40億，就算今年全數認列，其實中美晶仍能維持7元以上的獲利，因為主要的獲利來源還是來自認列環球晶，若以持有環球晶的持股比來估算，應該可以認列80億左右，因此今年大概還可以維持40億以上的獲利，本益比並不高。在看明年認列的虧損會更少，如果環球晶還能維持這樣的獲利，公司有輕鬆賺一個股本以上的實力。

而太陽能的毛利率已經轉虧為贏，而且單晶電池轉換效率一直都是全球第一名，今年6月27日，中美晶將推出轉換效率23％的N TYPE高效電池，讓太陽能不再拖累營運。此外轉投資的兆遠，公司也開始加碼參與私募，預計讓兆遠開始轉型。同時公司也跨入半導體材料相關事業之投資，去年投資台特化90,000張並取得30.93％股權，未來不排除再做其他半導體相關行業的併購。

分享

滿手現金 價值低估

仔細觀察公司財報，在今年首季的帳上現金已經高達412.2億元新台幣，較去年的第一季的77.96億元大幅成長；李崇偉今天也表示，而公司持有51.17％環球晶持股，若以今天的收盤價計算，中美晶持有環球晶的市值達680億元，但中美晶的市值才接近五百億元，明顯的看出中美晶的股價是被低估的，我認為有機會持續往上進攻。

分享

【完整內容請見《萬寶週刊》1338期】

萬寶週刊

萬寶週刊由朱成志社長領軍，提供蔡明彰、黃清照、王榮旭等十多位分析師群最精闢的投資建議，是目前市場上賣的最好也是賣得最久的理財週刊；有20多年歷史，即將邁入2000期，是投資人永遠的理財導航。

相關新聞

G20川習會再戰11000？

2019-06-20 13:41

神盾 受惠三星訂單

2019-06-20 12:59

5G拉貨潮引爆 聯茂挑戰前高

2019-06-20 12:57

臉書幣問世板卡股有除息行情

2019-06-20 11:37

10檔最值得參加除息的個股

2019-06-20 11:37

立積 5G腳步不停歇 營運翻揚下半年爆發力更強

2019-06-13 11:12

5G吹起反攻號角 法人大回補ABF欣興

2019-06-13 11:09

改革有成 益航展望樂觀

2019-06-13 11:07

鈺齊大黑馬 製鞋成衣有除息行情？

2019-06-13 11:06

打破五窮六絕的營收黑馬

2019-06-13 11:05

英飛凌買下Cypress 誰會漲？

2019-06-05 13:57

矽創感測器出貨旺 4月合併營收改寫單月新高表現

2019-06-05 13:55

生技成資金避風港 晟德轉投資陸續收割

2019-06-05 13:54

半導體淡季不淡 環球晶喊旺

2019-06-05 13:51

別人流淚誰在笑？ 華為被封殺三星笑哈哈

2019-06-05 13:50

台燿AI大趨勢 優於市場原先預期

2019-05-30 12:59

法人為什麼默默買健策？

2019-05-30 12:58

實質獲利的稀土概念股信昌電

2019-05-30 12:56

中美科技戰誰漁翁得利？

2019-05-30 12:53

從Computex搶電子股反彈

2019-05-30 12:45

臻鼎-KY：全球智慧機用COF大缺貨

2019-05-23 11:52

華為供應鏈還有機會嗎？

2019-05-23 11:51

生技股成為資金避風港

2019-05-23 11:47

獲轉單效應的AM股 堤維西

2019-05-23 11:35

電子腳軟 錢進內需股

2019-05-23 11:32

瑞昱TWS無線藍芽耳機吸金

2019-05-16 12:34

兩檔破底翻的績優股

2019-05-16 12:33

打敗股災的5G潛力股

2019-05-16 12:32

二隻大象打架 越概股受惠

2019-05-16 12:21

選財報股PK中美大戰

2019-05-16 11:31

宣德 Type-C出貨大成長

2019-05-09 12:19

P/E 10倍的大數據潛力股

2019-05-09 12:16

低本益比、高殖利率好股杰力

2019-05-09 12:14

產業前景比Q1 EPS更重要

2019-05-09 12:11

高價IC設計營收爆發

2019-05-09 12:09

日月光投控 5G業務2020起飛

2019-05-02 11:59

5G急跌找中長線買點

2019-05-02 11:58

MLCC錯殺股信昌電大反攻

2019-05-02 11:53

尋找落後補漲股

2019-05-02 11:46
看更多

熱門文章

郭台銘會跟著王金平退出初選？

2019-06-12 16:29

千萬別相信川普！ 所有陰謀的背後都是為了它

2019-06-14 13:28

貿易戰效應 中國企業湧入搶地搶人訂單接不完

2019-06-12 16:29

香港「反送中」遊行 給台灣人敲響一記警鐘

2019-06-13 11:51

為何3億雙襪子訂單 找上人口只有4萬的彰化小鎮

2019-06-13 10:22

Netflix年底「颳台風」！獨家專訪Netflix韓國內容總監：不排斥台韓兩國合製

2019-06-17 09:37

台鋁閃退 停電4次 廠商訴苦業績掉1/3醞釀撤店 微風南山：不適者淘汰！

2019-06-14 09:12

大同給散戶的一堂課 謝金河：想投資先學會看懂三本帳

2019-06-19 13:05

挺韓勢力總盤點 清一色反馬大將

2019-06-13 15:29

到底誰是鋼鐵韓粉？聽聽他們的說法

2019-06-13 09:54

除息行情 哪些族群最具漲相？

2019-06-13 12:18

合宜住宅變「樂透宅」抽到就賺到？揭密投資客如何破解轉售限制

2019-06-14 10:28

為何台灣人要關心香港修《逃犯條例》？3個重點看懂：未來連轉機、過境都危險

2019-06-11 12:25

錢不是放在銀行的 買股票翻倍速度才會快！

2019-06-14 13:28

愛將林鄭月娥犯兩大政治錯誤 習大修法報復西方受挫

2019-06-19 16:17

郭台銘踩著旺中蔡衍明 追著「親中」韓國瑜

2019-06-19 16:21

上任5年翻轉虧損 宏碁陳俊聖縫隙淘金：打到對手有反應就中了！

2019-06-14 09:09

蔡佩君示警 越南已無便宜工資了

2019-06-13 15:24

地方派系擁韓國瑜當新共主 只是暫時利益結合？

2019-06-19 16:28

韓粉、果凍鬥出火 搞成非韓不投、唯韓不投 讓柯P得利

2019-06-12 16:29

10檔最值得參加除息的個股

2019-06-20 11:37

反送中／是誰指示「暫緩」修例？從中美日反應看懂為何港府急喊卡

2019-06-18 10:08

習大不敢血腥鎮壓 因北京怕失去香港這扇國際後門

2019-06-19 16:16

美中貿易戰效應 謝金河：台灣價值股正逐漸突圍

2019-06-13 12:15

超商怪味聯名零食 爆賣背後的「換粉效應」

2019-06-14 09:04

華為爭議升溫 「網路鐵幕」拉近5G時代

2019-06-13 15:02

沒有距離感的孔曉振 善於觀察人心

2019-06-17 08:31

現場直擊：資本逃離中國瘋湧而入 越南成為中美衝突最大贏家

2019-06-12 16:30

男人幫要停刊？龍亨概念股上市路難行

2019-06-13 15:29

獨家直擊》葡萄王挑戰百億營收 秘密基地首亮相！

2019-06-12 13:31

台灣人必須記住的一堂課》從期待到絕望 「一國兩制」香港實驗22年幾乎崩壞！

2019-06-19 13:09

國中沒畢業的攤販 是如何建造年收4億黑糖飲品帝國？

2019-06-20 10:50

台灣桌球教父莊智淵 每一次的全力以赴

2019-06-14 15:38

骨灰級YouTuber蔡阿嘎／「百萬點閱」沒有公式 就算被罵也要挑戰觀眾

2019-06-12 16:11

風力發電股受惠選舉行情

2019-06-13 12:25

爆商標爭議！診所以「臺安」名義招攬健檢 民怨「若個資外洩、醫療糾紛找誰負責？」

2019-06-19 10:19

陳意涵放閃 分享與老公甜蜜暗號

2019-06-17 08:28

IKEA、沃爾瑪、亞馬遜都賣它的產品 這家泰國台商小廠靠什麼本事打國際賽？

2019-06-19 13:07

養育不能外包 比爾蓋茲談家庭教育促成今日成就

2019-06-18 14:15

國巨平均董事酬金竟比台積電多1.8倍

2019-06-13 15:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top