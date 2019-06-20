臉書幣問世板卡股有除息行情

【撰文／蔡明彰】

今年除息攻略除了挑選產業景氣能見度較佳的攻擊型股票之外，也可選擇穩定防禦型股票，不必太貪心殖利率5％就滿足。傳產的內需股是其中一個選項，這部分我不多談，投資人自行可輕易找出來。

我要分析是受到中美貿易戰衝擊的出口電子，這次股價多少受傷將基期降低而拉高殖利率，然而該企業有不錯應對方案可以把傷害降至最少，甚至化危機為轉機。我認為台廠經歷過去多次的考驗，練就良好的反應能力，不必然全軍覆沒。

仁寶二利多

NB大廠的仁寶(2324)是第一個代表性出口電子股，前波高點20元，中美貿易戰跌到18.65元，僅修正7％，目前又回到近20元等於毫髮未傷，在所有大型出口電子股顯得一枝獨秀。仁寶屹立不搖有二個內幕，今年配息1.2元，20元的殖利率6％再跌到18元殖利率升高近7％。今年Q1 EPS 0.31元，Q2筆電出貨增加使Q2財報將優於預期，全年EPS仍有1.8∼2元實力，因而明年配息可望維持今年的1.2元。若現在買在18∼19元成本區，參加今明二年除息，二年股息總計2.4元，成本可降至15.6∼16.6元，本益比個位數，對比仁寶近10年最低價15.1元可知成本相當便宜。仁寶今年將是NB廠成長最強者，前5月NB出貨量1720萬台，年增17.8％，預估Intel第9代CPU缺貨情形將在6月起緩解，有助NB出貨成長。 分享 facebook

MB廠最怕川普總統再針對中國3000億美元產品加徵關稅25％，屆時就波及筆電。各大台系NB廠已加快分散風險，有的遷廠回台、有的轉向東南亞，其中仁寶的彈性最大，因而股價相對強勁。早在2007年仁寶前進越南，投資地點在越北河內，規劃300公頃(相當仁寶大陸昆山4個廠房10倍大)，但事與願違，越南基礎建設落後，當地供應鏈無法配合，人工效率不佳等因素，卻決定在2013年暫停越南廠生產。最近中美貿易戰延燒，仁寶考慮重啟越南廠，最快4∼6個月重起組裝產線，一旦啟用將以消費性電子組裝為主。這樣的速度應是所有NB廠布局越南最快者，市場給予股價較高評價。

【完整內容請見《 萬寶週刊 》1338期】