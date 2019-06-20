10檔最值得參加除息的個股

【撰文／張文赫】

華為估計今、明兩年營收減少約300億美元，比預期的嚴重，凸顯美國封殺令衝擊大，而美國最快於7月2日再對剩下價值3000億美元的大陸輸美產品，加徵25％關稅，這意味著G20習川會無結果，期限一到，川普將再度發起新一輪關稅大砲，使得近期市場觀望氣氛濃厚，成交量快速萎縮。

6月底∼8月是台股除權息的旺季，因為今年下半年消費性電子產品的旺季不旺，美國眾多晶片廠已經下修了下半年的財測，半導體產業復甦的時間遞延，明年Q1又是傳統淡季，因此推估可能要到明年Q2才會復甦。因此今年的除息行情以沒有貿易戰干擾的非電子成長股為主，填息機率較大，例如6/14除息15.75元的寶雅(5904)，6/18順利填息；而電子股的部分擇要選擇低檔的蘋概股，股價大幅度修正後下檔空間有限，因新iPhone還尚未問世，7、8、9月為零組件出貨旺季，具備營收保護。

新iPhone提前拉貨 Q3有營收保護

華為智慧手機部分，海外銷售量將下修6成，甚至更多，其餘品牌將瓜分市場，其中蘋果、三星最有機會拉升市占率。

外資大摩報告指出，新一代iPhone啟動拉貨，預估Q3新款iPhone出貨約2500萬支，與去年同期持平，iPhone單季總出貨則達到4200萬支，較Q2成長24％。而從大立光(3008)股東會所釋出的7月營收比6月好的訊息來看，確實蘋概股將進入拉貨潮。

機殼廠可成(2474)去年9月高點爆跌至今，就是受到上一代iPhone的銷量遠遠不如利多，股東會董事長洪水樹終於釋出不錯的訊號，5月營收54.65億，月增26.56％，毛利率27％，營益率15％，雙率均較上月成長9％，下半年起營運可望逐季走揚，較上半年有顯著成長，Q3產能利用率預期將回到合理水準，營運明顯跳升，Q4也會相當不錯。受到貿易戰外部環境的影響，近期股價最低來到182元，但馬上回到月線之上，現金股息12元，淨值201元，殖利率達5.5％，只要有回測接近200元淨值鐵板區附近可以低接。

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文創、遊戲不受貿易戰影響

聽音樂、玩遊戲已經是生活中的一部分，這一點都不受到美中貿易戰的影響，是安全的避風港。遊戲股王鈊象(3293)今年成長力道強勁，5月營收3.9億，優於預期，主要因為產品組合比重調整，商用遊戲重心將擺在大陸、美國、東南亞等市場，並推出《機甲英雄2》、《巨獸浩劫2》、《極速賽車5》等產品，網路遊戲則將針對既有產品優化。由於商用遊戲機有別於去年缺乏新品，今年推出《巨獸浩劫2》、《機甲英雄2》、《極速賽車5》等新機種，可望帶來一波原有客戶的新機採購潮。自製遊戲方面計畫推出《女王3》，並持續增加《金猴爺》、《明星三缺一》及《滿貫大亨》等既有遊戲之內容。鈊象去年開始將旗下重點遊戲包括《金猴爺》遊戲與美國軟體大廠SAS攜手合作導入AI技術，透過幫用戶貼標籤、分眾化，達到精準推薦、提高付費比，而《明星三缺一》Q2與SAS攜手合作導入AI技術，之後包括《金虎爺》也會陸續導入。鈊象今年以來大漲52.1％，短線預到前高322元的壓力，今年估EPS 18元，比去年成長50％，未來要突破的機會很大，現金股息11元，殖利率3.6％，外資、投信買超。 分享 facebook

【完整內容請見《 萬寶週刊 》1338期】