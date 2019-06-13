立積 5G腳步不停歇 營運翻揚下半年爆發力更強

【撰文／陳子榕】

立積(4968)產品以Wifi領域為主，佔營收約8成，其他產品包含行動通訊(LTE)、FM協調器、無線影音占比重等約佔2成。立積以Wifi占營收大宗，產品應用面廣泛，像是遊戲機、IoT、手機、車用、智慧音箱等。Wifi產品中，最具營運動能的為整合行方案FEM，是指將SW、PA、LNA依照客戶需求，做成二合一或三合一的整合型的射頻晶片。業務主要可分為中國標案與歐美市場兩大塊。

去年下半年開始， 華為與美國之間的動作頻頻，過去華為WiFi產品多採用立積主要競爭對手Skyworks、Qorvo等美國廠商的產品，因此華為調整策略，今年拿台廠立積的比重預期將有所提高，以分散對美國廠商的依靠度。

2019年毛利率看增

立積受惠於在WiFi的802.11ac規格前端模組(FEM)及切換器(Switch)打入美國網通大廠Actiontech及Google供應鏈，2019年毛利率看增。立積近年在射頻IC市場布局開發結果開始，獲得歐美廠商信賴，透過FEM攻入多家電信商及大廠當中。

立積在WiFi應用的FEM產品已經拿下德國、英國等電信運營商的機上盒及家庭閘道器(gateway)大單。

至於美國市場，立積則以高功率的功率放大器(PA)拿下Actiontech的路由器訂單，也以FEM成功打進NOKIA推出的網狀無線網路系統(MESH)路由器供應鏈，更獲得Google青睞，以Switch攻入IP Cam市場，在歐美逐步嶄露頭角。

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立積去年受到中國客戶斐訊訂單消失及中國標案遞延，業績一路下滑，在今年第一季每股淨損0.18元。董事長馬代駿表示，第一季出現虧損是從去年美中貿易戰導致中興事件、中國標案遞延及斐訊訂單消失一連串事件所衍生最終結果，立積最壞情況已過，先前布局WiFi市場在第二季開始發酵，營運逐步翻揚，下半年爆發力會更強。

【完整內容請見《 萬寶週刊 》1337期】