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日職／王柏融火力正夯 拚連6戰安打新紀錄

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5G吹起反攻號角 法人大回補ABF欣興

2019-06-13 11:09萬寶週刊

【撰文／王榮旭】

清明前美股道瓊週線大漲1168點，美國避免與第二大貿易國墨西哥的關稅戰，為月底的川習會增添不少想像空間，股市通常事先反應，電子與貿易戰關聯性高，5月股災受創最重，6月反攻力道也會最強，前兩期我就看好銅箔基板及散熱模組兩族群，最近彈升威力驚人，5月底出刊1335期內文提到「5G高頻材料聯茂(6213)Q1EPS1.67元，年增4成這波從112元拉回最低跌到80元，本益比降回10倍附近，將對長線投資者有吸引力」，聯茂5月營收20.2億元創史上第3高，法人本週衝過百元，中國公信部突然發放5G商用執照，等於宣告就算美國打壓，中國5G產業也勢在必行，提前商轉的情況下，加速5G基礎建設，因應高速流量，電信商必須更新網通設備，高頻高速材料受惠，台燿專攻資料中心伺服器相關產品，陸續通過客戶端認證，下半年新廠量產，業績爆發力不可小看，今年來外資大買超累計達1.7萬張，5月就算外資大賣台股1446億元，國際股災之下，外資也僅調節台燿700多張，是否與聯茂一前一後比價向上，值得留意。

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法人大回補ABF欣興

散熱模組健策(3653)及奇鋐(3017)公佈5月營收最搶眼，健策創月營收次高，奇鋐則連續第2個月創歷史新高，健策主攻CPU散熱均片，運用在包括通訊、筆電及伺服器，大客戶AMD今年推新晶片，股價頻創波高點，健策是台股中少數的AMD供應鏈，最近1個月投信回補5000多張，手筆之大相當罕見，散熱模組唯一5月營收創新高的奇鋐補漲空間大，同族群超眾(6230)、雙鴻(3324)及泰碩(3338)都已收復所有均線，奇鋐業績高但股價位置低，投信5月大賣9000多張後，最近開始回補；ABF封裝基板去年開始由資料中心伺服器引爆需求，伺服器CPU IC載板層數從NB/PC的8層提高到10∼14層，今年又加上5G基地台晶片提升ABF載板規格提升，造成多年未擴產的ABF供不應求，下半年有漲價空間有新產能將開出的欣興(3037)及南電(8046)受惠程度大。

【完整內容請見《萬寶週刊》1337期】

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萬寶週刊由朱成志社長領軍，提供蔡明彰、黃清照、王榮旭等十多位分析師群最精闢的投資建議，是目前市場上賣的最好也是賣得最久的理財週刊；有20多年歷史，即將邁入2000期，是投資人永遠的理財導航。

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