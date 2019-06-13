改革有成 益航展望樂觀

【撰文／黃清照】

益航(2601)及轉投資的大洋-KY(5907)經過3年的調整體質，已連續兩年保持獲利；近年積極償還銀行借款，董事長郭人豪表示，2016年接手後，集團內大刀闊斧進行整頓，航運本業把舊有的船淘汰，已逐漸將船買回，目前有9艘船，今年預計再增加2艘，整體平均船年齡5年左右，相當年輕，為了進一步擴張海運事業，正洽談海外重大併購案，最快下半年有好消息；而益航持有60％的大洋-KY也體質改善成功，將不賺錢的分店結束營運，目前共有16家店，今年獲利狀況將明顯提升，除了關閉經營不善的分店外，未來也將瞄準更好的點進行拓點。

今年是收割元年，旗下轉投資表現亮眼

董事長郭人豪擁有會計師專業，嗅出益航是一家擁有資產且具資產重估利益的公司，2016年7月決定投資接下益航，目前其持股約6％，帶領益航轉型為控股公司，旗下業務擁有六大事業群，包括散裝航運、百貨、地產開發、融資租賃、金融服務及環保清理等，擁有大洋-KY、台境(8476)、聖馬丁(香港上市)3家上市公司，目前益航整體營收可分為百貨85％，散裝航運14％，融資租賃等約1％，旗下友成融資租賃已深耕大陸市場6年，今年與大陸知名的攜程網合作，合作至今已達500萬台車，共計5000萬人民幣，益航投資金額為1.7億人民幣，最近準備引進中國夥伴進行策略聯盟，為未來業務發展舖路，預計2021年在香港掛牌上市。 分享 facebook

【完整內容請見《 萬寶週刊 》1337期】