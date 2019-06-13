鈺齊大黑馬 製鞋成衣有除息行情？

【撰文／蔡明彰】

中美貿易戰使傳產股較不受衝擊成選股避風港，但不可僅止於概念而缺乏實質業績，剛發佈的5月營收可作為檢視的準則。

鈺齊大黑馬

越南最明顯受惠轉單效應，尤其是台廠在越南設廠大本營的成衣、製鞋。的確股價相對強勁，成衣雙雄的儒鴻(1476)、聚陽(1477)今年來上漲10％及20％。製鞋的豐泰(9910)、鈺齊KY(9802)今年來分別上漲39％及49％，績效更勝成衣。豐泰今年前5月成品鞋銷售量4866萬雙，年增10％，前5月累計營收285億元，年增16％，創同期新高。估豐泰今年EPS 9元，本益比27倍，5月大盤深受中美貿易戰打擊但豐泰逆勢改寫歷史天價，創264.5元新紀錄，為盤面資金避風港指標。鈺齊KY主攻戶外鞋與豐泰的運動鞋有所區隔。鈺齊KY 5月營收11.8億元，月增49％、年增41％，創同期新高。前5月累計營收45.4億元年增23％。5∼6月步入秋冬鞋的出貨旺季，預估Q2營收年成長2成。歷史經驗顯示，鈺齊KY的各季EPS高峰出現在Q2，今年Q1 EPS 1.34元，估Q2 1.8∼1.9元間，Q2較Q1再成長逾3成，是越南概念股Q2財報最有看頭者。鈺齊KY全年EPS估 5.6元，本益比13倍。今年配息3.68元，殖利率5％。本波從最高71.4元跌回62.2元，修正僅14％呈現抗跌，技術面強勢來自基本面條件。當Q2財報發布前適逢除息行情，鈺齊KY即可能率先改寫波段高點。 分享 facebook

然而我並不主張盲目在追高出口型的越南概念股，除非中美貿易戰再度惡化。反之，萬一中美貿易達成協議，台股資金將立即回補跌深的電子股，成衣、製鞋的資金避風港將失去魅力。其實中美貿易戰還是對運動鞋、紡織品有一定的衝擊。加徵來自中國產地的產品25％關稅後，下半年美國市場各大品牌都被迫漲價，由消費者吸收勢必減弱終端需求。估計美國每戶家庭，運動鞋的支出將增加500美元，足以購買一隻手機了。即便各大運動品牌的全球生產基地除了中國以外，還有越南、印尼等，但短期內仍無法補足中國缺口，所以下半年運動協、紡織品的需求將減弱。

【完整內容請見《 萬寶週刊 》1337期】