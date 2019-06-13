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日職／王柏融火力正夯 拚連6戰安打新紀錄

中油租船於中東阿曼灣遭攻擊 船身起火、船員撤離

打破五窮六絕的營收黑馬

2019-06-13 11:05萬寶週刊

【撰文／張文赫】

「五窮六絕」是台股特有的寫照，但根據統計，今年上市櫃公司5月營收，共計2.81兆元，創歷年同期新高，成為歷年以來最旺的5月，成功打破五窮魔咒， 5月營收創新高家數為64家，較上個月增加22家。隨著美國FED釋出降息言論，美股大漲反彈，中國5G正式商轉下，台股也順利走出下跌的陰霾，開始反彈，挑戰季線反壓，OTC雖然比較弱勢，剛站上半年線，距離季線還有一段距離，仍有足夠的反彈空間，而最好的選股策略，就是由5月營收創高或成長幅度大的個股為優先。

華為手機下修 其他品牌分瓜市場

華為智慧手機遭到美國企業禁止出貨產品，雖然推出自家系統，但仍下修了下半年25％的出貨量，未來其他品牌將瓜分華為的市場份額，因此華為手機供應鏈的出貨高峰就在5月，未來可能會逐月往下，易華電(6552)雖然COF供不應求，產能維持滿載，但因有50％以上是出貨給華為手機，因此股價大崩盤，即使市況仍供不應求，但基本面受到華為風波已經改變，5月營收2.76億創新高，股價反彈的力道遠遠不如預期，大股東南茂(8150)也在高檔申報轉讓，籌碼面也亂了。聯詠(3034)是華為手機的驅動IC廠，5月營收55.9億，創下新高，但股東會釋出對下半年旺季效益持保守態度，股價重挫，短線5月營收利多會有技術面的反彈。

華為遭抵制，市場原先認為中國可能拿蘋果開刀，但中國表示不會針對蘋果報復，華為任正非也反對制裁蘋果。

華為手機失利的痛就是其他廠牌的機會，蘋果就為其中之一，連續兩年iPhone都銷售不佳，今年能不能扭轉劣勢？三鏡頭時代的來臨，蘋果確定參戰，背板上的三個鏡頭分別會是：常規鏡頭、長鏡頭以及新的超廣角鏡頭，HDR功能的強化在此次被視為新iPhone的重點，蘋果意圖在照片品質上超越華為、三星和Google手機，新iPhone將著重在亮度和清晰度的加強。整體而言，新iPhone最大的特色就是蘋果要把相機功能打造為史上最強。

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大立光(3008)5月營收小福成長，但預期6月營收將衰退，這表示華為手機的訂單確實下修了，而玉晶光(3406)過去就是最純的蘋概股，從2017年再度重返蘋果供應鏈，拿下部分前置鏡頭及3D感測鏡頭，當年EPS衝上10.5元，去年因為iPhone XS賣得差，EPS衰退至9.38元，Q1 EPS 0.05元大幅衰退，4月單月自結EPS 0.35元，但夢是在下半年的新iPhone。5月營收7.02億，月增31％、年增34％，受惠蘋果舊機種及高毛利率的集魚燈出貨增溫，優於市場預期，去年通過iPhone後置鏡頭認證，今年則拿下新iPhone三顆後置鏡頭的部分的訂單，Q3開始進入新iPhone的拉貨旺季，相較之下，5、6月營收的成長性遠遠優於大立光，而根據通路訪查的詢問下，目前蘋果生產新iPhone的產量並沒有因為貿易戰而下修，下半年營收逐季走高。在看好智慧型手機多鏡頭趨勢，玉晶光日前也宣布斥資18.8億元擴產，為6年來最大投資。下個藍海則是在車用鏡頭，玉晶光成功結盟全球車用零組件大廠敏實集團，搶攻高階車用ADAS鏡頭的大餅，預計今年Q3就有產品正式出貨歐美客戶，未來營運充滿想像空間。股價從4月高點523元修正到最低289元，在半年線築底後，因營收利多跳空拉出長紅，成功吞噬5/24的大量成黑的高點，籌碼已經清理完畢，看好後市。

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無線藍芽耳機新商機

從前年開始，智慧手機已經達到飽和，成長紅利已經不在，由智慧眼鏡、智慧手錶、手環接棒，但似乎效果沒那麼好，而下一個能接棒智慧眼鏡、智慧手錶、手環的是甚麼呢？目前依現況來看是無線藍芽耳機。

無線藍芽耳機是近一年快速崛起的科技新品，AirPods帶動了一波新風潮，甚至成為流行時尚的標準配備，其他品牌如BOSE、Panasonic、Sony、Beats等紛紛跨入此藍海，Samsung、Sony、華為、小米等手機品牌廠也相繼推出藍牙耳機，進入百家爭鳴時代。

【完整內容請見《萬寶週刊》1337期】

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萬寶週刊

萬寶週刊由朱成志社長領軍，提供蔡明彰、黃清照、王榮旭等十多位分析師群最精闢的投資建議，是目前市場上賣的最好也是賣得最久的理財週刊；有20多年歷史，即將邁入2000期，是投資人永遠的理財導航。

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