英飛凌買下Cypress 誰會漲？

【撰文／張文赫】

近來美股最大的產業新聞就是英飛凌買下Cypress，台灣投資人對Cypress可能並不了解，主要業務就是提供 NOR FLASH、F-RAM 和 SRAMTraveo微控制器的半導體廠。特別在NOR FLASH的市佔率更是全球的關鍵地位。

IC業者併購風起雲湧

至於英飛凌為甚麼要出手，其實近來半導體併購一件跟著一件，去年3月Microchip才以83億美元吃下Microsemi。今年5月恩智浦半導體(NXP)以17.5億美元，買下Marvell Technology的無線連網業務，就是未來半導體業者，都希望能提供的是一次購足的解決方案，而不是單顆的IC，所以大者恆大的趨勢會越發地明顯。

分享 facebook 旺宏有轉單效應

但是這次併購中，台廠誰會受益呢？其實就要先知道英飛凌位甚麼要買下Cypress，因為英飛凌近年來把重心都放在車用與工控，而希望結合Cypress的NOR FLASH提供完整的解決方案，可以看到的是未來Cypress會把資源放在車用，過去熟悉的３C市場會逐漸淡出，這樣正好給台灣NOR FLASH的廠商有機可趁，因此市場第一個想到就是旺宏(2337)，旺宏NOR FLASH已經是全球第二，當然有產能接收Cypress退出的市場，去年賺了4.94元，當然今年獲利會大幅衰退，不過股價也在淨值附近，又配息1.2元，在底部有跌不下去的味道。

【完整內容請見《 萬寶週刊 》1336期】