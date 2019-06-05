矽創感測器出貨旺 4月合併營收改寫單月新高表現

【撰文／陳子榕】

矽創(8016)產品線分為三大類，手機顯示器驅動IC(DDI)約佔40％，工控應用(包括工控顯示器、車載顯示器驅動IC)約佔30％，感測器(Sensor)約佔25∼30％，SOC約佔5∼10％。

美國對華為供應鏈下達禁令，美國給予華為90天臨時許可寬限期，華為因應未來可能出現斷鏈情況，通知台灣、日本、韓國等晶片供應商，擴大對晶片採購量，拉高庫存量水位，台廠IC設計包括聯發科、瑞昱、聯詠、矽創等均受惠。矽創今年首度以Sensor出貨華為機種，原先看好華為將對公司今年營運注入動能，但目前受到華為事件影響下，後續與該客戶合作的進度顯得相對不明朗，華為是剛切入的客戶，影響不大，反而長期合作的其他中國品牌訂單量有更為積極。

4月合併營收 改寫單月新高表現

驅動IC廠矽創第一季受惠感測器出貨暢旺，帶動業績出現明顯成長。進入第二季後，感測器出貨量將優於第一季水準，將可望帶動營收力拚單季新高表現，且進入下半年後，耳機、手錶等穿戴訂單可望到手，業績將可望優於上半年表現。矽創進軍感測器市場以來，屢屢傳出捷報，進入2019年後出貨表現更明顯優於2018年，其中第一季合併營收年成長23.5％至25.62億元，表現相當亮眼，當中有絕大多數業績來自於感測器產品貢獻。

分享 facebook 矽創第一季受惠於OPPO、Vivo等兩大客戶在微縫距離感測器大力拉貨，矽創也順勢藉此攻入高階智慧手機市場，第一季出貨量已經年成長逾三成水準，且OV等手機品牌在第二季又加碼推出新機，將可望同步帶動矽創出貨量再度成長。

矽創4月合併營收達11.04億元、月增12.3％，改寫單月新高表現，相較2018年同期成長28.4％。

【完整內容請見《 萬寶週刊 》1336期】