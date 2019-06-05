生技成資金避風港 晟德轉投資陸續收割

【撰文／王榮旭】

美、中貿易爭端一波未平一波又起，川普又把矛頭轉向墨、印等國，在看不到貿易戰得以解決之際，資金擁向避險類股，內需族群如營建、資產、食品、金融及生技等相對抗跌，全球經濟數據自5月後因貿易戰走弱，生技是必要性基本需求，生技月在7月展開，後續也有不少生技掛牌IPO，題材面更有利族群表現，本週以42元承銷價轉上櫃的台生材(6649)研發高階醫材，目前已成功開發出全球首創醫療器材泡沫式人工腦膜，並已獲得TFDA許可，另一退化性關節炎組織修復再生產品，可使軟骨組織於原有組織中在患者內活化再生，是自體組織細胞治療，可望適用政府鬆綁的特管法，掛牌後是否與基亞(3176)、訊聯(1784)等細胞療法概念股連動，基亞與訊聯皆在去年底到今年初就已結合醫院向衛福部申請，是國內細胞療法鬆綁後的先進入者，如果順利今年取得核准，將開始創造營收，兩者在這波國際股災中，整理姿態很高，基亞守在季線以上，訊聯則在35-40元狹幅區間整理超過3個月，本週量價轉強，有機會往上突破。

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值得留意的還有晟德(4123)，旗下專攻抗癌藥物研發技術平台的東曜，已於4月底向港交所提交上市申請表，目前進度最快的開發藥物是TAB008，此藥是知名抗VEGF單抗藥物癌思停(Avastin)的生物相似藥，可以抑制病理性血管生成，被核准用於多項轉移性癌症的治療，原廠是羅氏旗下的基因工程科技公司(Genentech)，該藥2017年全球年銷達72億美元，TAB008已在中國進行三期臨床試驗，預計今年完成試驗，據統計Avastin在中國市場銷售到2022年將達88億人民幣，東曜開發的Avastin生物相似藥在中國市場潛力不小，今年若能順利在港掛牌，晟德持股比重將降低，屆時可依權益法認列金融資產評價利益，晟德母以子貴，3月後遭遇特定外資券商連續賣超，最近已不再賣出轉為小買，5月來75∼80元間橫向整理，有打底的味道，後勢看好。

【完整內容請見《 萬寶週刊 》1336期】