半導體淡季不淡 環球晶喊旺

【撰文／黃清照】

由於美中貿易戰壓抑終端需求，美國對華為下達禁制令也造成半導體市場充滿不確定性。也因此，包括英特爾、台積電、三星、美光等半導體大廠，對於投資新晶圓廠及擴建新生產線的動作明顯保守，而是將資金集中進行先進製程微縮及良率提升。近期SEMI發表報告指出，今年第一季全球半導體製造設備出貨為137.9億美元，較前一季下滑8％，與去年同期相比減少19％。其中，台灣市場達38.1億美元，季增36％、年增率達68％，台灣並擠下韓國重新拿下最大市場的地位。儘管首季半導體市場面臨庫存調整壓力，但台灣卻是逆勢成長，尤其以環球晶表現最為亮眼，第一季合併營收達新台幣155.91億元，對比同期增加12.09％，單季每股EPS達8.88元的高水準，也創下獲利單季新高紀錄。

下半年產業需求可望回升

受惠於車用電子、AI、物聯網、高效能運算、功率半導體、5G新空中介面(5G NR)、智慧醫療等應用多元的終端產品，矽晶圓產業的未來前景仍可期，環球晶將持續投入矽晶圓的先進製程。在新產能方面，環球晶韓國新廠目前按照進度進行，明年上半年會如期完工，也已簽訂了五年以上的長期合約，屆時將挹注營收成長。 分享 facebook

【完整內容請見《 萬寶週刊 》1336期】