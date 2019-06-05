別人流淚誰在笑？ 華為被封殺三星笑哈哈

【撰文／邱敏寬】

川普打亂了全球的貿易步伐，先對中國關稅拉高至25％，限制美企業禁止對華為出貨，再對墨西哥提升至5％，並且每個月增加5％到最多25％為止，5/31他又終止大約2000項印度輸美商品零關稅的優惠，6/5生效，中國則在6/2宣布《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書，指責美國不斷出爾反爾，雙方確定開戰，全球貿易戰下有輸家也有受惠轉單的贏家，貿易戰受惠股值得留意。

華為被封殺 三星笑哈哈

美國的全面圍堵已重創華為在全球的布局，根據通訊設備市場研究機構Dell'Oro Group最新報告顯示，今年第一季，三星5G設備在全球市場份額已達到37％，遠超華為，這是三星電子首次在全球行動電信設備市場中占據首位，緊跟在華為之後的是愛立信和諾基亞，其市占率分別為27％和8％。

2018年三星在5G設備的全球市占率僅有6.8％，而當時華為以31.8％的市場份額排名第一，愛立信、諾基亞和中興的市場份額分別是29.9％、23.9％和7.6％。

三星在5G設備的市占率之所以能快速成長，除了拿下三家韓國運營商的訂單外，還得到Verizon，AT＆T和Sprint等美國主要5G運營商的5G設備訂單，同時歐洲市場的合作機會也變的較多，甚至美國國務卿蓬佩奧積極要求盟國加入「反華為」陣線，強調若允許華為參與5G基礎電信設施的國家，美國可能會停止向其提供重要的情報資訊。

三星除了5G設備第一季超車華為外，Google對華為停止服務，造成巨大傷害，即使華為的鴻蒙作業系統在中國註冊完成，但要亮相還需要時間，市場能不能接受也要打上問號，過去黑莓機、微軟都採用自家作業系統，但最後都不敵Apple的IOS以及Google的安卓系統，最後都失敗收場，可能市場會認為OPPO、小米等陸廠手機也能受惠，但川普除了封殺華為外，也對海康威視、無人機大疆等陸企進行封殺，未來會不會波及OPPO、小米沒人說的準，如今華為最新旗艦機P30 Pro已經成為廢鐵，上市僅一個月就慘遭拋售，三星第一季5G設備已經迎頭趕上，華為手機第一季生產總數達6050萬支，市占第二，第二季甚至下半年勢必會下修出貨量，而過去在中國手機品牌尚未崛起前，三星手機在中國市占率是第一名，又是安卓系統，中國消費者可能再次回歸三星，可以說是華為事件的大贏家。

和鑫(3049)是三星 AMOLED用觸控感應器的供應商，華映雖擁有4.5代、6代各一座，月產能約8∼9萬片，當中約3萬片為三星代工AMOLED用觸控感應器，但華映爆發財務危機產能停擺，相關代工訂單轉向和鑫，和鑫擁有一座 5.5代線，月投片約3.3∼3.5萬片，將成為台廠唯一替三星代工觸控感應器。另外，除了三星轉單效應之外，AMOLED因大陸天馬、京東方產能開出，陸系客戶比重可望提高，客戶結構將多元化。公司也跨足商旅經營，持股100％子公司金蘋果投資取得謙商旅100％之股權，和鑫把持有基隆路大樓部分樓層，與白石合作經營一般旅館，取名「瀚寓」，該商旅投資參與還包括彩晶(6116)以及華新集團等，也具備資產概念。Q1 EPS 0.32元單季轉虧為盈，4月營收維持3月高檔，股價這麼相較其他電子股跌得亂七八糟，強勢非常多，僅回測季線後又站上月線，維持多頭架構。

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華為事件突顯了中國大陸半導體發展的弱勢，即使華為旗下的海思半導體宣稱已經可以提供自家晶片給華為使用，但仍需打上問號，過去過度仰賴美國晶片的致命弱點完全曝露在陽光下，而且晶片的等級愈高，大陸的依賴程度就愈大。此時高通、博通、賽靈思、英特爾、安謀等半導體大廠均陸續暫停與華為合作，在中國品牌手機界產生掀起一波寒蟬效應，除了要加速中國本土的晶片廠技術，另外就是尋求新的晶片廠供貨。

中國手機一哥華為遭修理，中國市占率第二、三的OPPO、VIVO、小米看在眼裡，比誰都緊張，以手機處理器為例，OPPO、VIVO、小米三家在中高階機種有多款採用高通處理器解決方案，另一部份採用聯發科(2454)晶片，但未來川普哪根筋一不對，就可能劍指這些中國品牌廠，華為旗下還有自家晶片廠海思可做後勤，OPPO等三家則無，貿易戰若一發不可收拾，這三家擔憂未來若也遭美國晶片廠禁止供貨，恐有斷鏈危機。

手機晶片市場已成三足鼎立之勢，高通、聯發科、展訊分別佔據一席之地，此時高通禁售晶片給華為，OPPO、VIVO、小米三家手機廠約有60％採用高通的晶片，聯發科、展訊是最大的受益者，轉單的機會大幅增加。 分享 facebook

【完整內容請見《 萬寶週刊 》1336期】