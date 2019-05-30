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長達8年的「黃雀行動」 港視揭六四秘密救援

報稅剩不到2天！ 近5成民眾擔心這件事

台燿AI大趨勢 優於市場原先預期

2019-05-30 12:59萬寶週刊

【撰文／陳子榕】

雲端運算、機器學習時代到來，愈來愈多裝置採用AI應用，特別是行動電子裝置必須仰賴更高的資料中心處理能力，牽動網路與硬體的升級變革，網路升級支出未來三年以28％年複合成長率高速增長，占相關大廠整體資本支出比重由2018年的14％，提高為今、明年的16與18％，顯然地，400G的數據傳輸速度已不再是奢侈品，而是必需品。

印刷電路板產業自去年第四季起至今年年初，產業一波的保守聲浪，在中美貿易戰、欠缺消費性電子銷售熱度的同時，對今年的看法偏向謹慎態度，惟獨銅箔基板產業相對具亮點，在5G題材的支撐下，看好未來5G應用需要的高頻高速、低損耗等材料產品，可望帶來高成長的機會。

5G等市場應用在伺服器、基地台、網通設備等則將銅箔基板產品推進到高階的一塊市場，高階產品無論要求的技術難度，信賴度高，客戶驗證時間長，也因此限制供應商數量，另一方面，5G應用需要的高頻高速材料，生產速度慢，化學反應時間長，每時間單位內產量比現在產品少，間接限制產品的供給量。

且市場隨著應用多元變大，在5G應用下，傳輸速度百倍成長，相關材料需求量將是現在的5倍，銅箔基板可望回溫。

台燿EPS 1.54元，優於市場原先預期

台燿(6274)4月營收15.1億元，月增6.63％，較去年同期衰退3.89％，但仍寫下近7個月新高，首季稅後盈餘3.8億元，年減4.8％，EPS 1.54元，優於市場原先預期，毛利率則達24.4％創高，展望第二季，台燿可望受惠於高階產品需求維持強勁成長，伺服器等網通產品逐季增溫，中低階產品出貨轉強，帶動稼動率上升，且公司因應5G市場所需，已分別在新竹和常熟擴充產能，預估新產能將在第三季陸續有所貢獻。

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日系外資給予買進評等

台燿高頻高速產品的比重較高，應用在Server/基地台/網通產品為主，台燿目前生產基地在台灣新竹、大陸中山以及常熟廠，今年將在新竹廠以及常熟廠擴建新產能，由於5G基地台初期單量還不多，台燿可憑藉網通、伺服器技術領先而受惠，此外該公司為擴充產能已分別在新竹和常熟擴產，也在新廠增設高階產線，有助於提高生產效率。

【完整內容請見《萬寶週刊》1335期】

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萬寶週刊

萬寶週刊由朱成志社長領軍，提供蔡明彰、黃清照、王榮旭等十多位分析師群最精闢的投資建議，是目前市場上賣的最好也是賣得最久的理財週刊；有20多年歷史，即將邁入2000期，是投資人永遠的理財導航。
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