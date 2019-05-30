實質獲利的稀土概念股信昌電

【撰文／黃清照】

中美貿易戰戰火越演越烈，美國商務部日前將華為及其相關企業列入黑名單，限制美國公司向華為等70家公司出售零部件或技術，多家跨國公司隨即宣佈減少與華為的合作，或暫停出售華為手機，以求符合美國政府的要求。全球股市情勢緊張，華為供應鏈大地震，早在之前我在非凡連線時就不斷強調要避開光通訊、PA、光學族群，對於基本面脫鉤的股票，投資人應謹慎小心不可隨便承接，而我一直不斷強調高基期的股票只能短打，不宜長抱，應選擇低基期且有業績的股票。

隨著美中貿易戰出現升級趨勢，有關中國方面可能考慮使用稀土戰略「殺手鐧」的消息不斷出現，習近平20日拜訪江西一家稀土企業「金力永磁」也接連帶動中國稀土類股連續兩天集體狂飆，漲幅相當驚人。而台灣稀土概念股的中釉(1809)連飆兩根漲停板，短線不宜追高，我認為有實質獲利的稀土概念股信昌電(6173)才是首選。

擁稀土概念題材、殖利率保護

去年在MLCC大缺貨的情況，位居上游的信昌電表現也相當亮眼，去年EPS達8.62元，相比前年成長將近4倍，雖然今年成長幅度不若去年大，但第一季也表現不俗，第一季獲利1.58元，比起去年0.87元幾乎增加了一倍，毛利率也維持33.5％的高水準優於去年同期，今年估計也有6元的實力，本益比只有10倍，今年配息4.3元現金股利，現金殖利率高達7％，且擁有籌碼面的優勢，華新科持有43.13％，六月即將到來，會不會有集團作帳行情值得期待。 分享 facebook

【完整內容請見《 萬寶週刊 》1335期】