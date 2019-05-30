親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
Money錢
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代
財報快訊

長達8年的「黃雀行動」 港視揭六四秘密救援

報稅剩不到2天！ 近5成民眾擔心這件事

中美科技戰誰漁翁得利？

2019-05-30 12:53萬寶週刊

【撰文／蔡明彰】

中美科技戰為何中國註定落下風？關鍵在人才。幾年前我曾赴美國矽谷參訪谷歌、臉書等科技巨擎，由於有內部員工帶領所以可更深入了解，谷歌總公司占地廣大，一棟棟大樓座落樹林間，有些大樓列為機密等級，非經授權不得進入，這些都是研發尖端高科技。

溜狗VS 996

為何美國科技公司實力領先中國？谷歌總部有20家餐廳，各國料理食物吃到飽，還有遊戲間、健身房，工作環境開放自由。聽說谷歌員工上班可攜帶寵物，原本我半信半疑，但就在園區看到有人一口氣溜兩隻狗。答案揭曉，美國科技公司用地球最好的福利待遇，把聰明最有創新能力的人才綁在矽谷。我用幾天時間觀察谷歌、臉書員工，大約40%是亞洲人，女生比例很高，印度、中國、台灣、南韓是楚材晉用的大宗。

最近中國科技業吵得火熱是「996工作制」早上9點上班，晚上9點下班，每週工作6天，意謂資方要求勞工延長工時而不額外給薪的工作制度。連前景看好的互聯網公司也是「996」，馬雲曾出面為「996」辯護。試問，一位有實力的科技人才在地球村之下，究竟會在矽谷或大陸工作？

於是我們知道中美貿易打到科技戰，川普威脅切段華為、海康威視、大疆等中國科技龍頭的美國零組件來源，中國大難臨頭了。即便中國科技業改善「996工作制」，也遠水救不了近火，中美科技戰讓中國陷入被動局面，主因中國半導體不具競爭力。半導體涵蓋設計、製造、封測等上下游產業鏈，還包括電子設計自動化軟體、設備、材料諸多產業，到2020年中國半導體人才需求72萬人，但現有人才僅40萬人，缺口達32萬人。

分享
中國半導體缺32萬人

中國半導體人才缺口高達32萬人，當中美貿易達成協議後這個問題依然存在，填補缺口的最佳解決方案便是與台灣半導體合作，除了美國、日本外，全球半導體實力最強就是台灣、南韓。中國財政部日前發布命令，境內的半導體設計、軟體前二年全免企業所得稅，第3至第5年25%稅率減半，鼓勵本土IC設計自主研發晶片，同時也對台灣業者發出誘人條件。只要在中國設立子公司參與半導體商機都可免稅。

【完整內容請見《萬寶週刊》1335期】

分享

萬寶週刊

萬寶週刊由朱成志社長領軍，提供蔡明彰、黃清照、王榮旭等十多位分析師群最精闢的投資建議，是目前市場上賣的最好也是賣得最久的理財週刊；有20多年歷史，即將邁入2000期，是投資人永遠的理財導航。
>金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 →

相關新聞

台燿AI大趨勢 優於市場原先預期

2019-05-30 12:59

法人為什麼默默買健策？

2019-05-30 12:58

實質獲利的稀土概念股信昌電

2019-05-30 12:56

從Computex搶電子股反彈

2019-05-30 12:45

臻鼎-KY：全球智慧機用COF大缺貨

2019-05-23 11:52

華為供應鏈還有機會嗎？

2019-05-23 11:51

生技股成為資金避風港

2019-05-23 11:47

獲轉單效應的AM股 堤維西

2019-05-23 11:35

電子腳軟 錢進內需股

2019-05-23 11:32

瑞昱TWS無線藍芽耳機吸金

2019-05-16 12:34

兩檔破底翻的績優股

2019-05-16 12:33

打敗股災的5G潛力股

2019-05-16 12:32

二隻大象打架 越概股受惠

2019-05-16 12:21

選財報股PK中美大戰

2019-05-16 11:31

宣德 Type-C出貨大成長

2019-05-09 12:19

P/E 10倍的大數據潛力股

2019-05-09 12:16

低本益比、高殖利率好股杰力

2019-05-09 12:14

產業前景比Q1 EPS更重要

2019-05-09 12:11

高價IC設計營收爆發

2019-05-09 12:09

日月光投控 5G業務2020起飛

2019-05-02 11:59

5G急跌找中長線買點

2019-05-02 11:58

MLCC錯殺股信昌電大反攻

2019-05-02 11:53

尋找落後補漲股

2019-05-02 11:46

財報陷阱？乾坤大挪移

2019-05-02 11:45

良維：Type-C商機大吃補

2019-04-25 13:08

找Q2電子業績潛力股

2019-04-25 13:07

低本益比、高殖利率：環球晶

2019-04-25 13:04

五檔傳產高成長潛力股

2019-04-25 13:03

法說行情誰是大黑馬？

2019-04-25 13:02

台表科：切入新思供應鏈

2019-04-18 12:43

找尋低價5G概念股

2019-04-18 12:42

低本益比、高殖利率股

2019-04-18 12:38

10檔Q1營收成長超過一倍

2019-04-18 12:37

郭董讓指數漲到哪？

2019-04-18 12:36

挑戰11000點的營收黑馬

2019-04-11 17:18

價值股啟動補漲

2019-04-11 17:18

低本益比高殖利率好股矽格

2019-04-11 17:18

尋找低基期 高轉機的電子股

2019-04-11 17:18

聚積Mini LED可望大爆發

2019-04-11 17:18
看更多

熱門文章

連柯文哲、徐國勇都瘋狂在買！金管會整頓儲蓄險 很多人喊痛

2019-05-27 09:32

為什麼台積電可繼續出貨給華為？揭開中美貿易戰「神祕數字」

2019-05-29 07:00

最致命的一擊！安謀也要跟他分手 華為就像沒有氣泡的可口可樂

2019-05-24 10:26

華為「終結之戰」全解讀：8個關鍵問題 看懂川普絕殺令的衝擊效應

2019-05-22 12:41

郭董背後高人操盤 韓國瑜慘遭大面積切割

2019-05-30 11:01

川普力阻華為5G進入美國內幕

2019-05-22 16:54

騰訊、阿里巴巴都變外國人的 習近平怒推新股市政策

2019-05-28 15:53

新台幣貶至2年低點是買股好時機？13檔受惠股出列！

2019-05-29 13:23

只要吃藥就夠了？釐清降血脂保養5大迷思

2019-05-27 13:05

儲蓄險快滅跡了？搶購前沒搞懂3件事 小心買了就虧錢！

2019-05-29 09:50

電動車不夠酷！德國「氫燃料網」有多厲害，還吸引中國投資？

2019-05-28 15:53

小混混變4億直播天王 他是如何黏牢23萬老闆級鐵粉？

2019-05-24 08:53

支持同婚 七藍委遭同志圍剿 部分綠委遭鄉親「洗臉」

2019-05-23 08:38

日本35~44歲生不逢時 90萬非職場正規軍將成為社會負擔

2019-05-27 15:26

川普出手打擊華為 風颱尾掃到台積電

2019-05-22 16:54

川普制裁令讓神話破功 華為想脫鉤搞「中國標準」難

2019-05-29 17:02

營收10億元卻遇瓶頸 救起台灣土鳳梨推手賣榴槤蛋糕

2019-05-24 08:48

詹宏志上郭董節目大談「政客關說」 大剌剌釋出這3個訊息

2019-05-29 09:58

台商回流概念股崛起 6檔受惠黑馬 因禍得福！

2019-05-24 11:35

華為被川普斷供 謝金河：台灣科技業絕處逢生的一大機會

2019-05-29 13:20

謝金河：尋找台灣優勢股

2019-05-23 13:30

修訂《逃犯條例》讓《一國兩制》崩潰 美國威脅取消香港獨立關稅區地位

2019-05-23 14:29

中美貿易戰的真相 一場市場全都誤判的戰爭

2019-05-17 16:26

IKEA總部大裁員！為何在台灣還能連10年成長開新店？

2019-05-22 12:39

中美貿易戰 外匯商機在哪裡？

2019-05-23 14:46

臻鼎-KY：全球智慧機用COF大缺貨

2019-05-23 11:52

造飛機產業利多不斷 哪些航太製造股準備高飛？

2019-05-24 11:37

戒菸其實很簡單

2019-05-27 15:35

貿易戰避險投資術 日圓 黃金還能漲多少？

2019-05-24 08:41

買不起就別硬買！35歲公務員扛千萬房貸 每月剩1萬生活

2019-05-22 09:56

腦袋越大顆越聰明？研究：可能變成雙面刃

2019-05-24 11:34

華為風波再起 衝擊有限？

2019-05-23 13:34

卓榮泰、羅文嘉如何從公親變事主？

2019-05-29 17:01

亞洲同婚合法台灣衝第一 那其他國家的進展如何？

2019-05-28 15:53

全球爭搶12兆美元5G商機 四小龍除台灣均列全球領先群

2019-05-29 17:03

史上最貴普洱茶出現！為何賣出這筒茶就可以買1億元豪宅？

2019-05-30 12:32

永豐金吹哨者告白 正義的煎熬為何遙遙無期？

2019-05-30 11:03

美中交鋒新戰場：決勝貨幣金融戰

2019-05-30 11:02

美國禁令獵殺華為 概念股多空廝殺怎麼看？

2019-05-24 11:37

台廠供應鏈尋求轉單商機

2019-05-23 14:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top