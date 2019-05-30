中美科技戰誰漁翁得利？

【撰文／蔡明彰】

中美科技戰為何中國註定落下風？關鍵在人才。幾年前我曾赴美國矽谷參訪谷歌、臉書等科技巨擎，由於有內部員工帶領所以可更深入了解，谷歌總公司占地廣大，一棟棟大樓座落樹林間，有些大樓列為機密等級，非經授權不得進入，這些都是研發尖端高科技。

溜狗VS 996

為何美國科技公司實力領先中國？谷歌總部有20家餐廳，各國料理食物吃到飽，還有遊戲間、健身房，工作環境開放自由。聽說谷歌員工上班可攜帶寵物，原本我半信半疑，但就在園區看到有人一口氣溜兩隻狗。答案揭曉，美國科技公司用地球最好的福利待遇，把聰明最有創新能力的人才綁在矽谷。我用幾天時間觀察谷歌、臉書員工，大約40%是亞洲人，女生比例很高，印度、中國、台灣、南韓是楚材晉用的大宗。

最近中國科技業吵得火熱是「996工作制」早上9點上班，晚上9點下班，每週工作6天，意謂資方要求勞工延長工時而不額外給薪的工作制度。連前景看好的互聯網公司也是「996」，馬雲曾出面為「996」辯護。試問，一位有實力的科技人才在地球村之下，究竟會在矽谷或大陸工作？

於是我們知道中美貿易打到科技戰，川普威脅切段華為、海康威視、大疆等中國科技龍頭的美國零組件來源，中國大難臨頭了。即便中國科技業改善「996工作制」，也遠水救不了近火，中美科技戰讓中國陷入被動局面，主因中國半導體不具競爭力。半導體涵蓋設計、製造、封測等上下游產業鏈，還包括電子設計自動化軟體、設備、材料諸多產業，到2020年中國半導體人才需求72萬人，但現有人才僅40萬人，缺口達32萬人。

分享 facebook 中國半導體缺32萬人

中國半導體人才缺口高達32萬人，當中美貿易達成協議後這個問題依然存在，填補缺口的最佳解決方案便是與台灣半導體合作，除了美國、日本外，全球半導體實力最強就是台灣、南韓。中國財政部日前發布命令，境內的半導體設計、軟體前二年全免企業所得稅，第3至第5年25%稅率減半，鼓勵本土IC設計自主研發晶片，同時也對台灣業者發出誘人條件。只要在中國設立子公司參與半導體商機都可免稅。

【完整內容請見《 萬寶週刊 》1335期】