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長達8年的「黃雀行動」 港視揭六四秘密救援

報稅剩不到2天！ 近5成民眾擔心這件事

從Computex搶電子股反彈

2019-05-30 12:45萬寶週刊

【撰文／張文赫】

華為繼上游晶片被封鎖，下游電信商禁售，現在又被「SD協會」及「WiFi聯盟」等行業協會除名，而自家系統尚未完成，過去黑莓機、微軟都採用自家作業系統，但不敵apple的ios以及google的安卓系統，最後失敗收場。華為這次最新的手機P30 pro原先大受好評，但近期在英國最大二手機網站P30 Pro售價僅約100英鎊，重貶90%。除了華為外，美國開始封鎖海康威視等陸企，此時中國中芯也傳出將在紐約交易所下市，美中雙方激起民族意識，到G20前不確定因素都還很大，這波台股因華為供應鏈的崩跌，連帶電子股走弱，但技術指標已經來到了超跌區，隨時有機會出現反彈。

台北國際電腦展Computex今年吸引來自30個國家、1685家廠商使用5508個攤位，五大主題看見未來，包含「AI人工智慧」「物聯網」、「5G」、「區塊鏈」、及「電競與延展實境」，超微、英特爾、微軟等科技大廠將輪番推出CEO主題演講，並結合5G國際高峰會，各家大廠推出新品一較高下，為低迷的電子類股注入反彈的強心針。

5G、人工智慧、高效運算長線大趨勢

全球半導體大咖齊聚台灣Computex盛會，超微、英特爾、安謀、輝達、英飛凌、高通、聯發科等冠蓋雲集，主題都圍繞在高效能運算、5G、AI及智慧應用等，不難看出半導體產業下半年及明年產業趨勢。

超微聚焦新世代高效能運算，探討高效能運算技術的發展與產業布局，英特爾以資料為中心的世界進行智慧運算轉型，說明英特爾與其產業生態體系將如何扮演關鍵角色，透過其科技領導地位。高通與聯發科不約而同均聚焦於5G發展，高通將分享業務發展及最新5G進展，聯發科則由執行長蔡力行領隊，分享最新產品佈局及5G、AI的最新技術。矽智財大廠安謀以5G及AI世代運算的創新技術與應用主題，如何突破運算極限，也分別針對終端運算、人工智慧與機器學習、車用與嵌入式技術、基礎設施與物聯網解決方案等相關主題與媒體交流。輝達則持續看好AI應用，今年展前會向媒體展示最新AI、深度學習與GeForce RTX電競等技術與產品，讓外界瞭解AI如何促進醫療保健與自動駕駛產業革新。

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半導體產業雖受到華為事件影響，今年可能衰退，但在這些大方向的支撐下，長線仍然看多。創意(3443)今年持續投資AI與5G領域，目前約有三分之一到四分之一案件與AI相關，未來往後十年內，一定會成長的就是AI，還有5G，以及高速運算等，同時，該公司也尋求結盟大型客戶，還投入研究3D先進封裝技術。雖然今年Q2事營運低檔，但因設計服務(NRE)業務成長雙位數，彌補晶圓產品服務(Turnkey)個位數衰退，全年營收拼持平。去年AI占營收比重約7％，目前手上的AI專案約11件，因專案貢獻時程約6到8季，今年AI營收比重將增至10％，明年比重會明顯提高，長期受惠大趨勢。創意這波股價領先站穩季線，打出8個月大底，突破年線反壓視為轉強。

區塊鏈首度列入主題

今年首度將區塊鏈列入主題之一，去年因為比特幣、乙太幣等虛擬貨幣狂漲下，許多採用區塊鏈技術的公司也如雨後春筍般湧出，紛紛為數位內容資產、金融服務、數位身分提出區塊鏈的落地應用，甚至有公司自行開發底層鏈，要發展出更多去中心化應用，區塊鏈持續延燒到2019年。

IBM區塊鏈實驗室總監也在Computex分享，區塊鏈未來的的應用將越來越普及，會擴及銀行、金融業、健康照護、保險、政府政策、供應鏈、零售、物流。同時揭露IBM區塊鏈實驗室2018年6大方針，包括數位身分、數位法幣、資產代碼化、區塊鏈系統資安、區塊鏈商業模式以及區塊鏈聯盟自治模式，未來都可能陸續實現。

而因全球股市受到川普的關稅政策影響下，比特幣成為了避險的角色，資金不斷湧入，4月以來大漲一倍，逼近9000美元大關，台股的比特幣概念股也轉強。

世芯-KY(3661)如同創意以AI、高速運算為營運主軸，Q1 EPS 1.66元表現不錯，5/3法說會透露Q2為今年谷底，營收、獲利都比Q1差，但全年營收、獲利都會持續成長。在比特幣大漲下，下半年可能會有挖礦晶片的急單，股價打出8個月大底，投信買超。

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AMD大秀新品誰受惠？

Computex第一場大型活動，就以今年大會新增的CEO演講揭開序幕，在由近成長最快的AMD執行長蘇姿丰發表新品。蘇姿丰提到，EPYC處理器推出兩年來的採用成果，跟去年相比，目前不少硬體廠商推出採用EPYC硬體的伺服器、網通等設備已超過60款，不只是主要伺服器廠商有用，就連網通大廠思科也跟進，而且也開始有不少大型公有雲廠商加入，如AWS、Azure、百度、騰訊等，都已經使用該處理器，做為自家運算租用服務，累計至今已推出至少50種以上的EPYC運算實例。

【完整內容請見《萬寶週刊》1335期】

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萬寶週刊

萬寶週刊由朱成志社長領軍，提供蔡明彰、黃清照、王榮旭等十多位分析師群最精闢的投資建議，是目前市場上賣的最好也是賣得最久的理財週刊；有20多年歷史，即將邁入2000期，是投資人永遠的理財導航。
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