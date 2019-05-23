臻鼎-KY：全球智慧機用COF大缺貨

【撰文／陳子榕】

2019華東PCB設備與材料供應鏈展覽會(CTEX 2019)在蘇州國際博覽中心舉行，展期從5月15日至17日，總計有500多家廠商參與，共同展出PCB行業相關的先進技術以及產品。台灣業界大廠包含臻鼎-KY(4958)、欣興(3037)等積極參展，展望今年PCB產業，從今年全年來看，可能存在六個影響產業發展的因素，包括蘋果iPhone、5G、高階載板、中國大陸行業標準、車用電子及中美貿易戰等。今年首季台灣PCB產業受蘋果手機銷量下滑影響，加上5G形勢不明朗，所以預估整體形勢是下滑的。但從2019年全年來看，可能存在六個影響產業發展的因素，包括蘋果iPhone、5G、高階載板、大陸行業標準、車用電子及中美貿易戰等，但值得期待的是在於高頻產品後市看俏，2019年PCB產業，前景明朗。

臻鼎4月營收 歷年同期新高

臻鼎-KY 4月營收72.37億元，雖月減1％，但年增逾23％，為歷年同期新高，公司正面看待5月營運表現。臻鼎累計前四月營收266.63億元，受今年2月工作天數較少影響，年減少6.7％。不過，臻鼎今年已訂下穩健發展，追求獲利成長優先的目標，不論外部環境變化，公司持續開拓新應用來追求成長，也將與夥伴攜手同心共創未來，在未來的供應鏈競爭中持續共同茁壯成長。臻鼎目前是蘋果、google、亞馬遜、華為、OPPO等大廠主要供應商，臻鼎有五座工廠，第六座工廠也已在深圳動工，2005年迄今公司規模發展穩健成長。

分享 facebook 兩岸唯一能生產雙面COF基板的廠商

全球智慧機用薄膜覆晶封裝(COF)大缺貨，臻鼎-KY加入生產，不僅是業界少數能提供產能的業者，更是兩岸唯一能生產雙面COF基板的廠商，COF缺貨短期無法緩解，臻鼎全力搶攻相關商機。

COF已廣泛應於蘋果、三星、華為等一線大廠旗艦機種，尤其螢幕顯示是消費者對智慧機的第一印象，顯示的鮮豔程度也與驅動IC所用COF有關。目前全球僅三星集團、LG集團、易華電、頎邦以及臻鼎集團等具備COF生產能力，其中，臻鼎是唯一在全球有COF量產實力的PCB廠商，顯示製程已跨足半導體領域，且在最先進的淮安廠區生產。

【完整內容請見《 萬寶週刊 》1334期】