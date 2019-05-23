華為供應鏈還有機會嗎？

【撰文／蔡明彰】

中美貿易戰分為三個層面，相互加徵關稅的關稅戰，美國切斷中國關鍵零組件的科技戰，人民幣兌美元貶值的貨幣戰。台灣經濟捲入其中，「二壞一好」，台灣經濟受創今年GDP「保二」難度高，股匯市走跌是最主要的二大負面衝擊，但引發台商回台投資是最大正面效應。

關稅戰VS貨幣戰

一般人只關注關稅戰、科技戰的變化進展，殊不知這些都是消息面，當我們知道的時候也許真正態勢已正在逆向轉折。舉例，去年11月底阿根廷舉行的G20高峰會，川習會的同時加拿大拘留華為公主孟晚舟，消息面惡化，但後來說明中美雙方加快貿易談判。很多事都不是表面上如此，川普總統於去年7月加徵中國的500億美元產品25％關稅，估計2018年度多收50餘美元關稅，又9月加徵2000億美元產品10％關稅，估計2018年度多收50億美元關稅，合計美國向中國多收逾100億美元關稅，關稅戰似乎川普完勝習近平。

不要忘了還有貨幣戰，從去年4月中美貿易戰以來，人民幣兌美元就從6.2元一路貶值，注意於孟晚舟事件的11月貶至6.98元最高，那波人民幣重貶13％。整個2018年度人民幣大貶6％，以一年中國出口美國5800億美元產品計算，習近平少支付給川普300餘億美元的匯價。換言之，川普賺了面子卻輸了裡子。

從貨幣戰的角度，人民幣將是全球股市的最佳先行指標。去年人民幣6.98元出現在11月，沒有貶破市場看的7元大關。當人民幣不再貶，基本面較佳的美股最早落底，道瓊指數21712點於去年12月最低觸底，隨後陸股上証指數2440點及台股9319點同時在今年元月落底。

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人民幣破7？

從2015年「811匯改」來人民幣不曾「破7」，但現今無法確定川普是否再針對剩下的3250億美元中國產品加徵關稅，若加稅下去恐人民幣「破7」。萬一人民幣貶「破7」，大陸資金狂逃恐造成陸股進一步破底崩盤，自然連累台灣股匯市。台幣貶至32元無可避免，首當其衝外資匯出，台股檔不住外資賣超守不住萬點。外資去年中美貿易戰看到人民幣、台幣貶值，於台股賣超3400億元，今年原本認為中美貿易將達成協議，認錯回補台股最多買超達1700億元，可是現在風波再起，近來累計賣超逾千億元，致使今年來整體外資買賣金額降至數百億元。若人民幣貶「破7」，台幣貶至32元，外資買超金額將歸零甚至轉為淨賣超，台股即便有政府基金護盤也不是外資賣超的對手。

中興案例

再來講科技戰，為何川普這陣子連連出招？打得習近平喘不氣來，根本原因中國科技仍遠遠落後美國。做為中國5G的二大領頭羊，中興有40％關鍵零組件由美國企業供應，華為也有15％比重，被川普切斷零組件來源，中興與華為必須加快自主研發及另覓供應管道，但緩不濟急必受重擊。去年中興涉及伊朗禁運被川普下令切斷美國的零組件來源，6月風暴下一個月跌幅近60％並停牌，最後用14億美元天價與美國政府和解。華為未上市，但全球華為供應鏈慘跌。但事情不是我們想得那樣，以去年孟晚舟事件來說，台股知名的華為供應鏈，手機鏡頭大立光(3008)於11月2875元出現底部，砷化鎵的穩懋(3105)11月低點93.3元，那個時點情勢最緊張，應該很少人敢進場買進，但後來大立光漲到4900元波段大漲70％，穩懋漲到240.5元波段大漲158％。 分享 facebook

【完整內容請見《 萬寶週刊 》1334期】