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日圓換匯飆破0.29 雙幣卡+ATM省很大

南科台積電5奈米18廠區再傳意外 兩人墜落命危

生技股成為資金避風港

2019-05-23 11:47萬寶週刊

【撰文／王榮旭】

美、中貿易糾紛，川普大打科技戰，高端電子技術掌握在美國手上，但美國科技公司少了華為出海口，也不是好消息，這場科技戰打下去沒有贏家，因此資金轉向金融傳產避險，非電金指數在5/21創今年新高，金融指數也站回所有均線，大盤跌破年線僅剩在10200附近半年線尚未跌破，電子指數則是跌破所有均線，美、中要達成全面性貿易協議可能性較低，下半年資金往非電子流入的趨勢逐漸成型，生技族群相對金融及傳產股基期低很多，資金回流股價向上空間反而最大，今年不少生技業績比去年大幅成長，因為電子資金排擠影響未能充分反應，大家可從生技財報尋寶，相信還有不少便宜貨可撿。

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大江挑戰5字頭

1332期分析生技股后大江(8436)今年獲利亮眼吸引外資上月大買4337張，本月即使貿易戰外資大賣台股887億，外資仍繼續買超大江近3000張，今年Q1EPS 6.07元年增1.7倍，估計今年全年EPS上看25元，與去年EPS 17.79元及前年EPS8.23元比較，獲利呈現逐年大幅跳增的趨勢，大江是大陸機能飲品及沖泡粉包等保健食品的領頭ODM廠，營運極具優勢，本益比回升到20倍以上，股價見5字頭對生技股有示範效果，如葡萄王(1707)除旗下直銷葡眾今年業績轉強外外，上海葡萄王也全力搶進新品，下半年業績走高，這波以盤代跌整理姿態很高，值得留意的還有羅麗芬-KY(6666)及麗豐-KY(4137)，羅麗芬擁自有品牌專攻大陸美容市場，Q1 EPS 2.6元年增17.5％，估計全年EPS 13∼14元，本益比約僅16倍低於大江及葡萄王，羅麗芬Q1底自有資本比率達83.7％，負債比僅16.2％，財務結構相當穩健，由於專攻大陸內需市場，受美中貿易戰影響較小，未來中國若採寬鬆貨幣政策刺激內需，受惠程度高，160∼180元有長線買盤支撐。

【完整內容請見《萬寶週刊》1334期】

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萬寶週刊

萬寶週刊由朱成志社長領軍，提供蔡明彰、黃清照、王榮旭等十多位分析師群最精闢的投資建議，是目前市場上賣的最好也是賣得最久的理財週刊；有20多年歷史，即將邁入2000期，是投資人永遠的理財導航。

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