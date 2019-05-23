獲轉單效應的AM股 堤維西

【撰文／黃清照】

今年2月時，美國總統川普提交汽車關稅報告，全球汽車業嚴陣以待，市場擔心川普政府若假借國家安全為由，對進口汽車與零件課徵最高25％關稅，引爆美國與其貿易夥伴另一波貿易戰。中國對美國的汽車出口每年約在5萬台左右，這部分影響不大，但對全球汽車零組件近年出口成長快速，已由2007年的294.98億美元增至637.78億美元，一旦這部分被美方拿來課稅，對於陸廠在全球車市中的生存就牽連甚廣。因此，美國商務部的報告，除了是要對歐、日、韓施壓外，對於中國的汽車產業鏈也可能將構成壓力。而川普確定將課徵25%關稅後，中國也反擊課稅美國600億美元商品，此消比長，全球企業在中美貿易戰加劇下供需緊張，但台灣汽車零組件將在貿易戰下成最大贏家，上期我看好AM(售後市場)的東陽(1319)，這期將介紹台灣車燈大廠堤維西(1522)。

堤維西：主要從事汽機車車燈及汽車相關零件買賣業務，主攻AM車燈市場，是台灣第二大AM車燈製造

商：公司主營產品為車燈分汽車車燈與機車車燈，以汽車車燈為主約佔9成，另外產品還有鼓風機與風扇。產品應用領域佔比分別為汽車佔89%、機車佔4%、其他佔7%。公司主要產品為汽機車車燈及其他汽車相關零件(包括鼓風機、風扇、冷凝器、水箱、啟動馬達、發電機、車鏡、空氣濾清器、以及升降機等)。大陸轉投資公司共有四座廠，包括常州大茂偉世通(與Visteon合資成立)，持股佔50%；常州大茂精密模具，持股佔100%；哈爾濱哈星部品，持股佔50%；長春提勝，持股佔100%，除常州大茂精密模具，其餘皆以生產車燈為主。

堤維西受惠所屬AM汽車零件產業旺季遞延，第二季業績看俏，加上投資40億元建置第二座自動倉儲計畫，獲「歡迎台商回台投資行動方案」審查通過，為營運蓄積成長動能。 分享 facebook

【完整內容請見《 萬寶週刊 》1334期】