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南科台積電5奈米18廠區再傳意外 兩人墜落命危

電子腳軟 錢進內需股

2019-05-23 11:32萬寶週刊

【撰文／張文赫】

中美貿易戰進入白熱化階段，美國對華為兩路夾殺，一方面透過行政命令將華為逐出美國市場，另一方面則切斷美企對華為的供應，將華為及其70家附屬事業列入出口管制實體清單，等同對華為祭出「禁購令」及「禁售令」雙制裁意圖使華為步上2018年4月中興通訊的絕境，全球股勢持續反應華為事件，費半指數最弱，兩周跌幅達14％，台股電子股成為重災區，幾乎全數崩盤，法人資金全面撤出電子股，轉往內需股，成為避風港。

非洲豬瘟使雞肉需求升溫卜蜂、大成受惠

今年是農曆豬年，但令人諷刺的是，爆發了非洲豬瘟疫情，各國大量撲殺病豬，使得豬肉價格飆升，在中國和芝加哥期貨交易所的豬價都飆升高達50％，法國和德國豬肉價格從今年3月初以來已上漲18％，來到前所未有的新高價位。中國飼養全球近一半的豬隻，不僅是全球最大的豬肉生產國，也是最大的豬肉消費國，非洲豬瘟疫情去年開始在中國各地肆虐，但卻遲遲無法壓下來，豬價的大漲，消費者減少吃豬肉，雞肉替代需求升溫，卜蜂(1215)、大成(1210)受惠此題材擴大，又是內需消費股，也受惠法人資金從電子股轉向。

卜蜂今年Q1營收創下同期新高，EPS 1.18元，較去年同期0.98元成長，今、明兩年多項投資陸續投產，除了蛋雞場、洗選蛋廠、種鴨場，另位於雲林斗六AI人工智慧自動化飼料廠，估2020年Q1前完工投產，將大幅提高飼料產能，推升市占率達20％∼25％。此外，公司連續三年穩定配發3元股息，今年旗下子公司台灣愛拔益加處分桃園市平鎮區不動產，卜蜂可認列3.47億，將貢獻EPS約1.3元，本波成為法人避險的標的，投信、外資大買。

大成是國內最大的飼料及白肉雞供應商，並持有香港大成(3999 HK)100％之股權，為兩岸最大的肉雞電宰加工廠商，公司從大宗物資、飼料、種雞場、孵化場、契約農戶至電宰加工一條龍的生產模式，更擴大到豬肉、雞蛋、水產等，除了生產端，近年積極著力開發消費食品，進軍加工食品、熟食料理及通路、餐飲市場，投信低檔也有著墨。

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中國美麗概念 女性經濟崛起

林瑞陽與張庭淡出演藝圈，近年來在大陸經營保養品牌有成，去年兩人所開的「達爾威公司」被選為上海青浦區百強優秀企業，不僅繳稅額高達約台幣96億，發出最高10個月的年終獎金，最近微博熱傳兩人帶領群眾大喊「5月突破20億」的22秒影片，氣氛沸騰，這意味著中國女性經濟的崛起，對於自已的肌膚、臉蛋的保養，越來越重視。

醫美保養本身就不在這次的貿易戰範圍，更已成為女性的必需品。麗豐-KY(4137)主要業務已美容護膚品之研發、製造、銷售為主，擁有美容護膚品牌克麗緹娜，注重品牌銷售，以中高階市場為主。受惠品牌推廣、展店布局與新通路開發三大策略效益展開，今年Q1不僅全球總加盟店數達近4900家的歷史新高水準，也提供加盟商完整的培訓課程，協助加盟店針對消費者不同膚質需求客製化肌膚護理方案等，同時強化精準廣告行銷投放。

目前麗豐集團旗下之「新美力電商購物平台」在持續發揮整合「加盟店＋互聯網＋O2O」三合一的經營模式，開始貢獻獲利；另位於北京「雅樸麗德」醫美診所，正加強提供客戶更多樣化之客制化醫美服務及其他抗衰老相關之差異化項目，期望打造更高等級專業服務，為打造麗豐集團第二支生力軍前進。

Q1 EPS 4.77元創下同期新高，展望Q2，麗豐持續透過新媒體行銷策略，更與即將舉辦之上海電視節及上海電影節再度合作，攜手成為多年官方合作伙伴和指定護膚品牌，同時在實體門店透過精準護膚的體驗式行銷，廣泛推動線上、線下品牌雙向傳播效益，另一方面，麗豐-KY也持續致力於美容保養產品升級，為公司產品品質效用、品牌價值進行提升，對麗豐集團未來發展帶來正面的效益，股價突破季線，投信、外資才剛剛買超。

遠百A13年底開幕

遠東百貨(2903)除了擁有遠東百貨外，還包括遠東SOGO以及愛買量販店等三大零售事業，集團在台灣地區包括10家遠百、8家SOGO及16家愛買量販店，中國地區則擁有7家百貨通路店面。一般而言，百貨業新店開幕營業5年之後，成長力道會減弱，不過遠百的新店都還是可以維持在年成長5∼6％。遠百信義A13店預計今年10月開幕，將可帶動Q4營收跳增，而新竹竹北新店預計於2020年開幕。

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【完整內容請見《萬寶週刊》1334期】

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萬寶週刊

萬寶週刊由朱成志社長領軍，提供蔡明彰、黃清照、王榮旭等十多位分析師群最精闢的投資建議，是目前市場上賣的最好也是賣得最久的理財週刊；有20多年歷史，即將邁入2000期，是投資人永遠的理財導航。

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