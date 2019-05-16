瑞昱TWS無線藍芽耳機吸金

【撰文／陳子榕】

真無線藍牙耳機(TWS)市場蓬勃，真無線主要是區分有纜線藍牙耳機(Cabled Wireless Stereo Headphones)的說法。真無線的主要是做了精簡，把纜線去掉，成為真無線藍牙耳機(Cable-Free Wireless Stereo Headphones ,或俗稱為True Wireless Headphones)。真無線藍牙耳機最大的不同就是主副耳的分別。真無線藍牙耳機進行連線時，耳機需先與主耳(通常是右耳)連上，連上之後主耳機再與副耳機進行連線，所以連線的時間需要比較長，因為訊號傳輸多一道工，功耗自然也高一些。

新技術藍芽5.0在2016年6月問世，有效傳輸距離是4.2LE版本的4倍，傳輸速度則是2倍，並且支援了物聯網的底層架構最佳化，許多藍芽大廠將這項技術嵌入在最新的真無線藍芽耳機中，晶片大廠瑞昱(2379)受惠大。

瑞昱第1季每股賺2.71元

瑞昱第1季稅後淨利13.8億元，季增25.7％，每股純益2.71元，第2季需求依然健康，下半年業績表現將優於上半年。瑞昱公布第1季營運結果，季營收達128.3億元，季增7.5％，並改寫歷史新高紀錄。

瑞昱網通與顯示相關產品是第1季營運成長主要動能，受產品組合變化影響，瑞昱第1季毛利率44％，較去年第4季下滑約0.9個百分點，稅後淨利13.79億元，季增25.7％，每股純益2.71元。隨著中國汽車市場趨緩，車用市場需求轉趨保守，不過，車用乙太網路中長期需求仍保持健康熱絡，第2季營收可望續成長。

分享 facebook Q2營收將刷新單季業績歷史新高紀錄

瑞昱4月業績表現亮麗，營收達新台幣48.72億元，改寫歷史新高紀錄。受惠市場動能依然強勁，瑞昱4月營收攀高至48.72億元，月增8.4％，也較去年同期成長29.8％，並超越1月創下的46.62億元單月業績歷史最高紀錄。瑞昱第2季在新網通標案、電視與藍牙無線耳機等產品需求熱絡帶動下，第2季營收可望較第1季成長7％至9％，將刷新單季業績歷史新高紀錄。

【完整內容請見《 萬寶週刊 》1333期】