兩檔破底翻的績優股

【撰文／黃清照】

5/13美股在崩跌將近700點，導致台股14日一早直接下探跌破10400點，最低來到10363點，收再10519點，我前一日看好的支撐再10451點，大盤走出一波破底翻行情，許多跌深股票更是趁機軋空，OTC指數尾盤更是小幅度翻紅。但我認為這邊並不是底部，主要在於目前仍有許多高估的股票，例如說玉晶光今天跌深反彈，昨日(5/13)跌破季線，今日(5/14)一早跌破年線出現反彈，雖然彈升力道驚人，但從基本面來看股價仍顯高股，今年預估全年賺不到7元，股價在350元左右，你覺得合理嗎？聯亞今年全年預估6.5元，股價竟然在272.5元。

分享 facebook 太陽能轉虧為盈 碩禾出現底部長紅

我認為新的主流將在矽晶圓、汽車零組件、太陽能，中美晶(5483)今年預估賺7元，股價還在78元，本益比僅11.1倍，對比玉晶光不到7元，股價368元，明顯低估，漲時看勢，跌時看值，內行人這時候將會把高估的玉晶光賣掉，轉而買進低估的中美晶，而中美晶子公司環球晶(6488)我認為買點也到了，今年Q1 賺8.8元，是目前公告第一季獲利第二高者，股價在331元，對比許多500、600元，單季卻賺不到8元的公司，環球晶位階就相當吸引人。此外，中美晶領先環球晶大漲，我們也可以觀察到太陽能族群轉強，主要在於基期低、獲利轉虧為盈，以及中國美貿易戰兩國提高關稅，台廠太陽能可望受惠，太陽能龍頭做導電漿的碩禾(3691)今天底部拉出帶量長紅棒。碩禾去年受到太陽能導電漿價格下滑，以及提列菲律賓電廠與碩鑽營運虧穩拖累，全年每股虧損高達15.64元。

【完整內容請見《 萬寶週刊 》1333期】