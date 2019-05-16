打敗股災的5G潛力股

【撰文／王榮旭】

不怕一萬就怕萬一，原本市場預期美中貿易戰即將落幕前夕，川普突然對中國2000億美元輸美產品關稅從10％提高到25％，中國態度也轉趨強硬，美、中互徵關稅，貿易談判陷入僵局，不確定性衝擊全球股市，最強美股也撐不住重挫，明年川普要拼連任，美股可不能大跌，否則政績消風，下月G20在日本舉行，川普最近提及計畫與習近平會晤，估計美中貿易戰最後仍有機會達成某種程度的和解，狀況有如去年底阿根廷G20川習會達成延後協商，今年初台股就展開1700點反彈，這次關鍵轉折很可能出現在5月，是佈局下半年行情的機會。

分享 facebook 散熱泰碩、奇鋐4月營收亮眼

5G是美、中必搶商機，下半年主流不變，Q1漲多散熱業績依舊最好，4月營收泰碩(3338)及奇鋐(3017)創歷史新高，超眾(6230)及雙鴻(3324)則同創史上第3高，下半年旺季業績理當更好，雙鴻這波拉回幅度較大，籌碼因素大於基本面，Q1 EPS 2.31元年增25倍，比超眾Q1EPS1.63元還多，股價卻低了40元，最近跌到112元半年線附近，頻拉下影線，可望反彈，泰碩Q1 EPS 0.61元，比去年同期EPS虧0.52元大幅好轉，4月單月EPS達0.36元，已超過Q1 EPS一半，估計5∼6月業績持續走高，單季EPS挑戰1元，上半年EPS直逼去年全年，下半年旺季理當更好，奇鋐獲MSCI納中小型指數成分股，投信積極認養，加上4月營收創高幅度大，可能是散熱股中最早能突破前高的股票。

【完整內容請見《 萬寶週刊 》1333期】