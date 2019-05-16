二隻大象打架 越概股受惠

【撰文／蔡明彰】

中美貿易關稅大戰對中國重大利空，對美國「殺人一千自損八百」，去年9月川普總統加徵關稅10％的2000億美元中國商品，現在5月又提高到25％稅率，而廠商因應去年9月懲罰性關稅之前大舉囤積庫存，因而對美國經濟沒有太明顯衝擊，美股今年都還有改寫歷史新高的紀錄，美國Q1 GDP仍有3.2％水準。

散裝輪的暗示

可是我們去看散裝輪的股價走勢，告訴美國的商品庫存已耗盡，此時加徵關稅25％使廠商無法立即提高庫存，美國消費者的日常生活用品變昂貴，下半年起美國經濟走弱，美股提前反應開始反轉重挫，以中航(2612)為例，去年6月27.75元漲到實施加徵關稅10％前的8月37.65元，這段期間大漲36％，主因受惠廠商趕在加稅前大量增加美國的商品庫存。不過中航目前價位跌回30元，雖未跌破去年加稅前的27元起漲點，但已有作頭跡象，這暗示美國商品的庫存已大減，美國經濟及美股不妙。

成衣、製鞋不跌反漲

中美貿易戰對越南有大量轉單利多，越南2018年GDP成長率7.08％高於政府訂定的6.7％目標，為近10年最高，今年Q1達6.79％在基期墊高仍有佳績。

台廠在越南設廠，不管是出口的成衣、製鞋，或內需的機車及電池，股價都安然無恙。製鞋的豐泰(9910)、鈺齊-KY(9802)，成衣的儒鴻(1476)、聚陽(1477)等市場熟知的東協概念股，目前股價都高於去年中美貿易戰加徵關稅的價位，其中聚陽去年9月的高點160元，現在217元更是上漲35％，因為轉單效應去年EPS 7.2元年增17％，今年Q1 EPS 2.32元較去年同期1.53元年增52％。歷來Q2是淡季，但中美貿易戰的轉單效益，品牌廠追加訂單使Q2續熱。像聚陽這種績優生毛利率21％，但美國加徵中國紡織品關稅25％，試問訂單是否更加轉至越南？

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賺一個股本的越概股

再看汽機車零組件的豐祥-KY(5288)，主打越南汽機車品牌的零組件出貨，我每次去越南看到滿街的機車橫衝直撞，機車不僅載人也載牛、豬動物嘆為觀止，越南真是機車大國。當越南受惠中美貿易戰的轉單利益，經濟成長增加機車需求，直接拉動豐祥的營運成長。

【完整內容請見《 萬寶週刊 》1333期】