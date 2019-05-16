選財報股PK中美大戰

【撰文／張文赫】

5/10中國輸往美國的2000億美元商品，從原本去年拉高10％的關稅升高到25％，中國立即反擊，6/1起600億美元商品稅率最高25％，美股暴跌，全球再現恐慌。加權指數這波從5/3高點11097點跌到5/14低點10363點，共跌了734點，回測年線支撐，拉出長下引線，OTC 4/18先見到高點，這波跌幅較大，回到半年線才拉出長下引線止跌，KD低指標修正到20已下的低檔超跌區，推估短線止跌的訊號出現，將有一波反彈走勢，先往5/9、5/10的長黑大量區及季線反壓做測試。

由於美對中下波3250億美元的關稅清單，著重在消費性電子產品，包括智慧手機、NB、面板等，導致這波的殺盤重心在電子股，不管Q1財報好壞，只要是電子股就先跌，因此錯殺的Q1財報優異的電子股可搶短，非電股可以逢低布局。

藥品、醫材不在課稅清單

美國貿易代表署公布的清單幾乎涵蓋一切生活消費產品以及電子品如手機、筆電和平板電腦等，除前述電子產品外，還包含衣服、鞋類、削鉛筆機、書籍、床單和割草機等廣泛民生用品，另像生鮮製品、手錶、殺蟲劑、機車、嬰兒奶粉、煙火、紗線、樂器等也在其中，不過清單排除了藥品、醫療器材、稀土與重要金屬。

其中選股方面，藥品、醫療器材因不在課稅清單內，台灣又有很多體質優異的生技公司，擔憂貿易戰問題的投資人就可以留意這個類股，在搭配Q1財報成長的醫材公司，就能趨吉避凶。 分享 facebook

北美為全球最大的大麻市場，2018/07加拿大正式開放娛樂用大麻，大麻正式在加國全面合法化。

美國也於2018/06許可了全球第一款以大麻為成份的新藥Epidiolex，川普更於2018/12下旬簽署了「農場法案」，展現了對大麻合法化轉趨友善的態度，正式將火麻(Hemp)註一自管制物清單中移除，故大麻素中，最不具爭議性、且常被使用的CBD(大麻二酚)可望在美國全面崛起。除了北美市場外，大麻已在全球30多個國家有限度的合法化，而預期紐西蘭、墨西哥，也將繼加拿大後，陸續成為全球第三、第四個大麻全面合法化的國家。研調機構預估，美國2022年大麻與大麻相關成份的產品市場將達200∼300億美元，全球2022年的市場將達1000億美元左右，2025年更將成長至1464億美元。

旭富(4119)是國際間少數提供合成大麻的高品質中間體的廠商，公司有三種中間體Menthadienol、Olivetol、Ethyl Olivetolate可供合成CBD(大麻二酚)或THC(四氫大麻酚)，旭富有20噸的年產能可供合成，目前旭富的大麻中間體營收，主要仍來自第一個美國管制藥客戶，潛在訂單更龐大的第二個英國客戶有機會於2020放量出貨。由於大麻中間體的毛利率逾70％，且沒有產線專用的問題，增加的費用有限，隨著大麻中間體的放量出貨，獲利將會快速跳升，潛力非常大。

旭富Q1 EPS 2.06元平歷史新高，年增167.5％，毛利率44％歷史次高，4月營收2.01億，月增14％、年增33％，業績表現非常好，股價在這波殺盤下，打出中期底，站穩月線，外資買超。國際大麻概念股如Aurora(ACB.US)、紫新藥業(002118)、龍津藥業(002750)、順灝股份(220565)，今年以來上漲70％∼400％，旭富今年以來才漲26％，好戲才剛上場。

分享 facebook 鐿鈦(4163)以生產精密扣件起家，近年來積極轉型至醫材領域，產品涵蓋牙科、植體、骨科、骨科植入物與脊椎微創手術導航系統等，主要客戶為全球醫材龍頭嬌生。自行開發的人工植牙植體品牌牙王(RoyalDent)，於去年4月與國際大廠Zimmer簽署全球市場代理權，並更名Azure，有利於拓展國際市場。此外，鐿鈦也布局航太領域，主要使用電化學加工法為引擎製造商加工零件，相關技術為國內首創。

Q1 EPS 1.98元，年增127.6元，4月營收因扣件客戶急單出貨，大幅創下歷史新高3.41億，但下個月起就回歸正常，股價以5/8跳空缺口為支撐，逢低拉回支撐區可承接。

【完整內容請見《 萬寶週刊 》1333期】