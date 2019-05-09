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宣德 Type-C出貨大成長

2019-05-09 12:19萬寶週刊

【撰文／陳子榕】

宣德(5457)主要營收來源，包括Apple watch、AirPods和Type-C等，其中，Type-C受惠高速、快充的需求增加，今年在手機、筆電滲透率持續攀升，加上USB 3.2問世，預期也持續帶動Type-C連接器／線需求看增，擴產迎接商機。宣德受惠Type-C 滲透率提升，出貨量漸放大，營收占比從過去個位數拉高到雙位數，公司除積極擴產因應，據悉今年也將推出防水利基型 Type-C 新品，衝刺業績獲利表現。此外，宣德在伺服器布局效益今年可望顯現，加上電動車應用隨母公司立訊打進國際大廠供應鏈，今年營運可望顯著升溫。

宣德大股東立訊預告第一季營運優於預期

宣德大股東立訊精密公布去年財報並預告第一季營運優於預期，今年無線藍芽耳機AirPods及汽車類產品持續成長，宣德在富爸爸營運持續看漲，無線充電及電動車連接器線等產品，可望轉單挹注持續受惠。

立訊公布2018年度財報，年營收人民幣357億元，稅後淨利27.27億元，每股稅後淨利0.66元，該公司並預告第一季獲利在5.66至6.32億元間，年增70％至90％，優於市場預期。

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立訊在2012年透過香港聯滔電子入股宣德30.98％股權，成為該公司最大股東，近年來將部分訂單釋出予宣德供輸新血，讓宣德間接打入蘋果及特斯拉供應鏈，營收連續五年成長。

3月營收4.68億、年增91.40％

宣德第一季經會計師核閱後財報，累計營收11億7657萬5000元，營業毛利1億8396萬7000元，毛利率15.64％，營業淨利1823萬9000元，營益率1.55％，稅前盈餘2661萬3000元，本期淨利1950萬8000元，合併稅後盈餘1136萬1000元，EPS 0.07元。

【完整內容請見《萬寶週刊》1332期】

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萬寶週刊

萬寶週刊由朱成志社長領軍，提供蔡明彰、黃清照、王榮旭等十多位分析師群最精闢的投資建議，是目前市場上賣的最好也是賣得最久的理財週刊；有20多年歷史，即將邁入2000期，是投資人永遠的理財導航。
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