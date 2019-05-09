P/E 10倍的大數據潛力股

【撰文／王榮旭】

美、中貿易協商進入最後階段，川普突然宣布對中國輸美2000億美元商品懲罰性關稅從10％大幅調高到25％，這是逼中國達成協議的手段，目的還是要盡速取得川普要的政治及經濟利益，理論上，中國不可能對美國的要求照單全收，但降準及國家隊救火失靈後，中國沒有停止協商，仍派談判代表劉鶴10∼11日到美國進行協商，暗示中國有可能讓步，倘若硬碰硬，陸股將面臨大跌的風險，從美股遠強於陸股就知道，美國還是佔有優勢，最後若順利達成協議，全球股市可鬆一口氣，協議結果若全面取消懲罰性關稅，就是台股能否一舉突破11270擺脫「萬一」魔咒的關鍵，若只是部份取消，台股轉入箱型整理機率大增。

分享 facebook 緯穎外資投信聯手買超

個股領先大盤拉回月、季線修正Q1漲幅，有些績優股修正幅度達2∼3成，是佈局下半年電子旺季行情的機會，例如，伺服器大廠緯穎(6669)，Q1 EPS達7.77元年增13.7％，比譜瑞Q1 EPS 7.42元高，股價卻比譜瑞低約160元，緯穎淡季獲利亮眼，旺季可望更佳，估計全年EPS 35元，這波回檔到300元附近本益比降到10倍以下，市場給的評價太低了，投信在緯穎掛牌後累計到上月買超2000多張，買進後幾乎都沒賣出，5月到7日又再買超500多張，外資也加入5月初短短4個交易日，大買1607張，籌碼由中籤散戶流入法人手中，籌碼有利多頭上攻，有機會挑戰上市後高點，下半年準備迎接旺季，5G族群業績爆發力最大。

【完整內容請見《 萬寶週刊 》1332期】