低本益比、高殖利率好股杰力

【撰文／黃清照】

台股加權指數繼上周五創下11097高點後，周一川普在推特宣布說週五起，將多達2000億美元中國產品的懲罰性關稅稅率從10％提高到25％，造成全球股市情勢緊張，美股美股開盤後也跟著大跌，道瓊指數盤中一度下跌471點，最後小跌收盤，但中國股市卻被拖下水，周一指數大幅修正跌幅5.58％收至2906點，另外元大滬深正2來到季線位置16元將是一個很好的布局點，而年線位置將是最大的支撐，投資人可以分批佈局買點，而我一直不斷強調高基期的股票只能短打，不宜長抱，應選擇低基期且有業績的股票，對於基本面脫鉤的股票，投資人應謹慎小心不可隨便承接。而本期推薦的是低基期且業績高於預期的個股杰力(5299)，今年配息5.1元，股息殖利率5％，且四月營收創下歷年來月次高記錄優於預期，是進可攻退可守的好標的。上半年為MOSFET淡季，大中(6435)客戶端需求疲軟下，營收連續3個月滑落，但杰力不僅四月創歷年來月營收次高記錄，1∼4月營收合計5.13億元，YOY15％，相比之下明顯低估，目前股價仍處低檔值得投資人注意。

分享 facebook

杰力４月營收超乎預期

今年第一季獲利1.98元，年增14.4％的高水準，可見即使在MOSFET淡季的時候，靠著產品優化，杰力仍能維持相當的競爭力且毛利率優於第四季，而下半年隨著旺季來臨，業績可望攀高，全年營收與獲利將較去年成長，續創歷史新高紀錄。

【完整內容請見《 萬寶週刊 》1332期】