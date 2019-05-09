產業前景比Q1 EPS更重要

【撰文／蔡明彰】

今年來台股漲勢超乎預期，主因資金面及籌碼面，基本面反而加分有限。台灣下修Q1 GDP至1.72％，若中美貿易戰無法順利落幕將使今年保二難度升高。

台股靠資金面

由於通膨低迷令聯準會升息停止，2020年川普總統連任壓力下聯準會卻有降息可能，在降稅的王牌已打出之後，川普拼經濟爭選票只剩降息了。市場預期今年底聯準會將啟動降息循環，全球股市資金寬鬆，現在就搶著進場。外資去年大賣超台股3400億元，今年認錯回補買超1700億元，這是支持台股資金面最大因素。為鼓勵台商回台投資，「境外資金匯回管理運用及課稅條例」，台商匯回資金用途，70％為實質投資，25％金融商品，5％自由通用，但限制不得購買房地產。2009年調降遺贈稅率至10％，加上金融海嘯的台商資金鮭魚返鄉，可是大量湧入炒房，這次將避免重蹈覆轍，結論房地產受惠不大。金融商品也不可直接買股，而是投資ETF及基金，以間接方式挹注台股資金。迄今因為中美貿易戰而返台投資累計逾2000億元，可望達到2500億元規模，25％可投資金融商品就有500億元台股資金動能。

政府基金護盤

再講今年來在檯面下大力作多台股的籌碼面動作。

去年在1124九合一大選前的10月，不幸遭遇國際股災，政府基金部位最大的勞動基金單月大賠1200億元，除了去年勞工提撥的退休分紅落空外，更使執政黨選舉慘敗。台股上萬點一直是蔡政府最誇口的財經政績，沒想到萬點撐了18個月卻「行百里半几十」，在投票前1個月失守萬點，多少引發股民的不滿選票。記取教訓，明年111是總統及立委選舉，比去年直轄市長更重要，勞動基金今年來大力「盯孤支」，新舊勞退基金的第一大核心持股是台積電(2330) ，配置的比重居然來到空前的20％非常可怕。迄今策略正確，台積電近來創270元新天價，比去年高點268元更高，所以勞動基金Q1合計大賺2100億元，蔡政府立刻大事宣揚幫每位勞工賺進1萬元退休金。但懂股市的人都知道今年沒有結束，現在賺的錢究竟會不會吐回去？下半年總統大選白熱化，政府基金想要護盤到明年1月11日投票有很大難度。 分享 facebook

把握現在趕快賺才是王道，過度相信明年大選前政府護盤太一廂情願。Q2產業訂單漸有5G基礎建設，另外非蘋手機訂單湧現，台股相關的這二類股票靠自己最好，不必靠政府基金拉抬。5月中旬前上市櫃公司截止公告Q1財報，因而市場聚焦1600家公司的上季財報。可是今年狀況很不一樣，以往是尋找高EPS但價位低估的黑馬股，但今年Q1財報的分析重點不在EPS絕對數字的高低，而是產業成長前景。換言之，產業正確比高EPS更影響股價。

華為概念股

大家習慣上將台積電、大立光(3008)視為蘋概股，但大立光Q1 EPS 37元高於預期的35元，4月營收50億元年增44％並回到旺季水準，並不是靠IPhone，而是靠華為手機訂單，這是非蘋手機的力量展現。台灣政府對華為與歐美一樣深具戒心，但今年元月華為Mate 20X在台銷售爆排隊人潮難道消費者盲目嗎？

網友質問，這些是台灣人嗎？是台灣人，且華為靠台灣供應鏈!華為目前已超車蘋果，僅次於三星為全球第二大智慧手機廠。

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【完整內容請見《 萬寶週刊 》1332期】