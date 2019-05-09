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李宗盛報喜認再婚！張清芳驚曝他「情愛很多的男人」

真棄保還是輸不起？ 丁守中案的攻防與合理性

高價IC設計營收爆發

2019-05-09 12:09萬寶週刊

【撰文／張文赫】

美國失業率現降至1969年12月至今近半世紀以來新低，2019年4月份失業率為3.6％，多方箭在弦上但沒想到川普又再推特狂言，讓原先已經平緩的貿易戰，再度點燃戰火，宣布將2000億美元的中國商品關稅，從10％調高到25％，還表示將對尚未徵稅的3250億商品課稅，突發的黑天鵝打亂了全球股市多方的氛圍，陸股暴跌逼近半年線、港股回測季線，台股月線失而復得，但量縮反彈的結構並不健康，可能還要時間整理。

依過去歷史經驗對指數影響的國際重大事件，例如恐怖攻擊，中美北韓的大動作，兩岸的關係變化，或預期外的財政政策、貨幣政策，短線造成急跌，可能會是波段的買點，但次級房貸，金融海嘯，等其他幾次千點以上的大回檔，都會出現籌碼面鬆動的訊號，目前期貨淨單維持高檔，短線沒有像去年下半年那種崩盤的風險，也就表示個股漲跌以業績及展望為依據。

股王大立光(3008)是最好的榜樣，Q1 EPS 37.68元比預期好，4月營收50.09億，月增28％、年增44％，林恩平執行長又表示5月比4月好，主要為非蘋客戶新機上市及訂單增加，包括華為新機，三星訂單帶動，在川普大亂之際，股價逆勢上漲，創8個月新高，有實力挑戰去年高點5330元。因此以4月營收比3月好，且年增20％的公司為篩選的條件，其中發現高價IC設計股表現最好，將會是這波大盤震盪的突圍股。

瑞昱怒吃網通、藍芽訂單

瑞昱(2379)為國內網通晶片大廠，Q1 EPS 2.71創歷史新高，主要是網通產品舊有標案持續出貨，加上TV SOC獲得新的市場份額，4月營收48.72億，月增8.4％、年成長29.8％，也創單月營收歷史新高，針對Q2展望，WIFI等產品出貨動能持續增溫，且舊款802.11n的需求仍在，使網通產線持續維持正成長。此外，在TV SOC方面，4、5月新產品將持續放量，因螢幕尺寸及2K往4K及8K解析度優化，使TVSOC產品單價續提升。

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藍芽耳機方面，目前推估有線耳機每年市場出貨量約30億套，2018年藍芽耳機約4000~5000萬套，今年有望翻倍成長至上億套，預測2019∼2200年複合式成長達115％，瑞昱為全球四大廠商藍芽晶片的領頭羊，雖然未打入AirPods供應鏈，但陸系手機及其他白牌藍芽耳機廠皆有合作，另外在控制器及家電部分，已開發國家市場已逐漸將紅外線電視控制器改由藍芽傳出，而在家電部分也有此趨勢，藍芽晶片會是營運的主力成長動能。股價在外資、投信買超下，創2000年10月以來的新高。

TDDI大贏家 聯詠拚歷史新高

聯詠(3034)為全球佔比最高的TDDI供應商，比重約38％，目前已經在華為的OLED智慧手機上取得多個訂單，包括P30 Pro的可撓式OLED以及MateX的可折疊OLED等，並已於Q1進入量產，目標2019年OLED DDI單月出貨達100萬套，OLEDDDI平均銷售價格是TDDI的2∼2.5倍，且預估智慧手機的OLED DDI出貨量可能在2020年持續增加，主要是因為大陸京東方和韓國LGD進一步提高對大陸智慧手機製造商的產量，不僅如此，聯詠也在蘋果方面有不錯的斬獲，繼供應MacBook touchbarDDI後，有可能會在2019年Q4或2020年初打入其他產品，想像空間非常大。

聯詠Q1 EPS 3.23元創同期歷史新高，毛利率為32.81％創新高，4月營收55.2億，月增5.9％、年增32.2％，展望Q2財測，預估營收達161億元到166億之間，季增7.7％到11％，創單季新高可期；毛利率預計介於30.5％至32.5％之間；營業利益率預計介於14.5％至16.5％之間。股價在投信、外資一路買超下創波段高，將挑戰2006年255元高點。

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譜瑞-KY先蹲後跳 下半年高速傳輸爆發

時序控制晶片廠譜瑞-KY(4966)Q1 EPS 7.42元，創同期新高，毛利率41.87％，維持高檔，受惠蘋果Macbook、iPad拉貨外，高速傳輸晶片與驅動晶片銷售也告捷，但因為英特爾CPU缺貨也受到間接衝擊，但下半年就可以解決展望Q2，因高速傳輸介面晶片與驅動晶片出貨續旺，但時序控制晶片及觸控等IC出貨降溫，整體來看，預計Q2單季營收落25.5∼28.2億，季減11.7∼2.4％，單季毛利率將落在40∼43％，力求持平，4月營收9.61億，月增3％年增68％，公司樂觀看待下半年。

【完整內容請見《萬寶週刊》1332期】

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萬寶週刊

萬寶週刊由朱成志社長領軍，提供蔡明彰、黃清照、王榮旭等十多位分析師群最精闢的投資建議，是目前市場上賣的最好也是賣得最久的理財週刊；有20多年歷史，即將邁入2000期，是投資人永遠的理財導航。
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