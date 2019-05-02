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政治素人沒包袱 郭董：若當總統要組「勝利者聯盟」

5G急跌找中長線買點

2019-05-02 11:58萬寶週刊

【撰文／王榮旭】

4月下旬大盤衝上1萬1高檔，個股卻領先拉回，尤其今年以來的強勢族群多鏡頭、5G散熱和PCB等都急跌，基本面沒有重大利空之下，充其量是漲多拉回，現在正密集公佈財報，Q1是電子淡季，穩懋(3105)及台郡(6269)Q1 EPS公佈出來分別僅0.41元及0.37元，財報變數大也導致投資人先賣股退場觀望，5月報稅賣股變現的壓力也提前湧現，這次急跌不失為佈局下半年行情的中長線買點，不少績優股最近跌幅已達2∼3成，如5G散熱雙鴻(3324) 公佈Q1單季稅後EPS 2.26元，逼近去年全年EPS稅後2.9元的8成，Q1淡季就展現可怕的獲利爆發力，而下半年才是真正旺季，最近從161元跌逾2成到130元以下，今年EPS上看10元，本益比低於13倍，比起同族群本益比18∼20倍的超眾(6230)，雙鴻本益比相對偏低，5G基地台今年才剛開始佈建，估計明年數量將是今年翻倍，5G手機則從明年開始進入大潮，換言之，5G受惠族群剛剛開始要迎接業績，現在拉回找低點切入。

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京元電Q2接單轉旺

5G商機先從半導體供應鏈開始，台積電法說看好下半年接單強勁，來自於5G、AI的應用最明顯，如華為海思、高通、聯發科等全球5G晶片大廠幾乎都下單給台積電，前兩期看好5G晶片下游封測日月光(3711)、京元電(2449)這波整理姿態高，高通與蘋果和解，高通大漲5成，後段封測與Sip組裝由日月光負責，京元電租有無塵室的廠房給高通當實驗室的傳聞，雖未獲證實，京元電本來就是高通合作夥伴，可望拿下前端晶圓偵測及終端檢測訂單，Q2營收有機會挑戰新高，今年EPS上看2.5∼3元，現在本益比約10 倍上下，今年來外資大買近3萬張，融資餘額不到1萬張，融資使用率僅3％，籌碼可說是相當穩定，盤堅不變，若急跌回月季線，尋找低點切入，本益比約10倍的PCB包括臻鼎(4958)、泰鼎(4927) 及瀚宇博(5469)也值得留意。

【完整內容請見《萬寶週刊》1331期】

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萬寶週刊由朱成志社長領軍，提供蔡明彰、黃清照、王榮旭等十多位分析師群最精闢的投資建議，是目前市場上賣的最好也是賣得最久的理財週刊；有20多年歷史，即將邁入2000期，是投資人永遠的理財導航。
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